歲末最暖行動 「護德宮」聯合志工團舉辦愛心捐血募集 320 袋生命之血

【警政時報 林家嘉／台中報導】「護德宮」上月（29日）於烏日福德祠舉辦愛心捐血活動，現場自上午9時至下午4時湧入社區居民、志工團隊與善心人士，氣氛熱絡溫馨。此次活動共吸引188人次挽袖響應，成功募集320袋熱血，為醫療用血注入即時援助，展現社區強大的公益能量。

本次活動由護德宮與生命之愛志工團攜手主辦，並結合烏日里辦公處、烏日福德祠、中山醫學院、心田公益、警政時報台中分社、睿恩健康管理顧問、吸引力傳媒、台中市開懷協會、正三圓創新生技等單位共同協力。多位善心人士亦以實際行動支持，展現社區團結力量。

護德宮宮主表示，本次捐血活動秉持天上聖母濟世精神，在歲末時以公益行動傳遞愛心。感謝各界善信大德熱情相挺，也感謝烏日福德祠提供安全舒適的場地，讓捐血流程順利進行。他並特別感謝烏日里陳新安里長全程支持，以及生命之愛志工團隊齊心投入，讓公益活動更具意義。

民眾踴躍挽袖捐血，以實際行動守護生命，讓愛在社區悄悄流動。（圖／記者林家嘉翻攝）

烏日里長陳新安上午亦親自到場，他表示，每一次捐血活動都能感受到社區滿滿的熱情與善意，看見民眾挽袖捐血，總讓人感受到「捐血一袋、救人一命」的溫暖與價值。他也感謝鄰長與志工團隊協助宣傳，讓更多居民願意加入捐血行列。

福德祠主委漳東林則於活動中代表致意，表示非常歡迎護德宮與志工團隊在福德祠辦理公益活動，現場人潮踴躍、氣氛熱鬧，是一件令人開心的事。他強調，福德祠未來也將持續支持各項社區公益，共同打造溫暖友善的在地環境。

護德宮表示，捐血是最直接且即時的助人方式，此次能募集到320袋熱血，應感謝每一位願意挽袖的民眾。未來將持續舉辦更多公益活動，串聯社區力量，讓善念與希望在烏日持續流動。

