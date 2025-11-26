歲末最殺！ 花蓮分署稀有黃金飾品12/2拍賣

〔記者王錦義／花蓮報導〕歲末年終，想為自己添購1份保值、增值的資產嗎？法務部行政執行署花蓮分署將於12月2日(二)舉行本年度最「金」彩的「123全國聯合拍賣會」，不僅推出多筆地點佳、價格實惠的優質不動產，現場更將釋出多件稀有黃金飾品，近期金價行情持續看漲，絕對是民眾年終撿便宜、理財置產的絕佳機會。

花蓮分署表示，原訂於雙11當天舉行的黃金飾品拍賣會，因鳳凰颱風攪局停止拍賣，如今將於12月2日強勢回歸。這批備受關注的黃金飾品，經台北市金銀珠寶商業同業公會專業鑑定結果，均為成色970至998間之高純度黃金，在國際金價行情持續看漲下，有興趣的民眾或業者千萬別錯過。

花蓮地方檢察署偵辦鄧姓與傅姓被告涉犯詐欺與竊盜案件所查扣黃金飾品6件，日前囑託法務部行政執行署花蓮分署變價拍賣，花蓮分署表示，本次拍賣從當日下午2時15分起開放登記應買，預計於3時起(不動產拍賣程序結束後)開始競標。活動當日現場並有花蓮善牧中心、黎民教養院及花蓮看守所設攤，民眾除參與法拍，還可購買公益商品，一次滿足多種需求。

不動產部分，統一於下午3點整開標，且均兼採「現場」與「通訊」投標。較受矚目的物件，包含花蓮縣壽豐鄉政明段3筆農業區用地，土地方正平整，交通便利，地理位置佳，總面積約1187坪(持分均2分之1)，拍賣總價僅432萬元。花蓮縣光復鄉大豐村尚德街建物及其坐落基地(持分均2分之1)，本次是最後一拍(4拍)，底價僅89萬元，超值實惠。

花蓮分署表示，近年來詐騙事件層出不窮，人民財產安全受到嚴重威脅，花蓮分署在此提醒民眾，詐騙手法日新月異，多一分警覺，少一分損失，切勿輕信來路不明訊息，如有疑義，可撥打165反詐騙諮詢專線。如收到花蓮分署公文有所懷疑，務請撥打03-8348516查證。花蓮分署將持續強力執行「五打七安」案件並結合打詐宣導作為，展現政府堅定執法與全面阻詐之決心。

