歲末最省航線 台北釜山快閃首選

釜山為CP值最高的旅遊目的地。

（Agoda提供）

記者傅希堯∕台北報導

數位旅遊平台Agoda統計，近兩個月旅客購買機票金額發現，十二月底最便宜的國際線機票為台北到南韓釜山航線，國內線則為高雄澎湖航線，票價都約四十五美元左右，訂票旅客也都是進行短天期的旅行。

Agoda指出，根據九月起的訂位資料，針對十二月二十到三十一日出發的航班觀察，最亮眼的兩條超值路線，在國際線是台北釜山航線，票價為一千四百四十五元。釜山以濱海港都氛圍與山城景致交織，不論是札嘎其市場、BIFF廣場的在地小吃，或甘川洞文化村與廣安大橋夜景都能一次收集；且當地交通方便、生活圈緊湊，安排短數天的旅行就能玩得很到位。

廣告 廣告

在國內航空方面，則是以高雄澎湖航線最便宜，只要一千四百一十四元。澎湖淡季步調更慢、更舒服，不管是馬公老街散步、壯觀玄武岩地形、臨海觀景台都能一路拍好拍滿，再配上新鮮海產當作完美收尾，不趕行程、荷包友善，非常適合利用二到三天的小假期來場屬於自己的重置之旅。

Agoda統計，另外濟州至台北、曼谷廊曼至高雄，也都是機票便宜且旅遊目的地非常吸引人的高ＣＰ值旅遊去處。而歲末也是亞洲之旅遊高峰，明顯看到短程、高ＣＰ值航線的需求走強，便宜的機票也讓快閃行變得更容易，也可把整體旅費與旅遊體驗最大化。