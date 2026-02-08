歲末最終場 盤點生命續新章

今年最後一場歲末祝福，今天下午在花蓮靜思堂舉行，花蓮台東1400多名志工歡喜齊聚，其中有124名的新受證委員。上人期許人人盤點自我生命價值，把握生命，付出良能。

「恭請上人傳承福慧紅包。」

今年最後一場歲末祝福，在花蓮靜思堂舉行，124名新授證委員，連同花蓮台東區的志工1500多人，感恩齊聚。

證嚴上人開示：「(農曆新)年要到了，新曆年也才剛過，期待大家來盤點自己生命的價值，跟每個人結好緣，跟外面的人結好緣，跟家庭(家人)也要結好緣，所以一句的對不起 感恩，這樣重生開始。」

「里長和住戶名單 我來，祝福禮的準備 我來，動線規劃 我來，還有人力安排，我們共同承擔。」

情境回到花蓮0403震後，六百多人演繹出，一方有難，十方馳援的精神，更將這份愛帶往不同國度。

「以佛心為己心，以師志為己志，莫忘竹筒歲月。」

證嚴上人開示：「只要人人合 合和互協，那就是表達出了最真誠的心，最善而美的世界，各位 像這樣的人間，不就是淨土嗎。」

共同一念心，走入一甲子，就算是小螞蟻也能立大願，師徒相約，一人一善，就能讓善念生生不息，布滿人間。

