歲末最美聖儀！靈鷲山華嚴經柱裝臟大典凝聚千心願力

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】浩瀚華嚴，共成菩提！靈鷲山一年一度的華嚴法會12月12日至28日在聖山寺啟建，並於14日舉辦「華嚴經柱裝臟大典」，被視為法筵中最殊勝的聖儀之一。信眾齊聚金佛殿，以刻名裝臟方式，將自己的願心納入華嚴世界，與諸佛菩薩結下深深法緣。

歲末時節，世界仍籠罩在動盪中，一份從聖山升起的安定力量，正溫暖人心。靈鷲山華嚴法會開啟與全山法師共修的智慧之路，也是感恩長期護持道場功德主們的莊嚴勝會。法會期間共誦《華嚴經》，將功德回向給所有參與者與其家人健康平安、福慧增長，並祈願地球平安、生命和諧。

14日一早，金佛殿外山風清涼，參與今年裝臟的功德主依序寫下對自己與家人的祈願，這些字句在冬陽下閃動，彷彿每個願心都被傳送到佛國願景中，每個名字、每次觀想，都像綻放出點點心光，讓這座華嚴聖山在動盪世界裡，成為更多人心中的平安之地。

功德主依序將銘版投入金佛殿8根華嚴經柱中。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

金佛殿內8根紅銅鑄造的經柱浮刻華嚴經文，體現著整部《華嚴經》圓融無盡的法界。當每一位功德主誠心拿著刻名銘版投入經柱，那一刻，象徵受到殿中三尊金佛、百八觀音與立體華嚴壇城的加持，也意味將生命納入智慧法海，對佛弟子而言意義非凡。

「一分恭敬，就有一分靈驗。」現場法教分享一向是信眾相當期待的時刻，今年依然由學問淵博、妙語如珠的高明誠師兄擔綱，他以生動的口吻與風趣的敘事，為經柱裝臟注入更多人生體悟。他先讚歎到場功德主都是「一日華嚴菩薩」，並以西藏強巴佛裝臟後佛像流淚三天的不可思議故事開場。故事語氣輕鬆，但每句都直指裝臟的殊勝之處。

就在灑淨儀式前，福隆地區飄起一小陣細雨，彷彿大自然也在準備清淨這場大典。法儀由大康法師引領，以〈大悲咒〉灑淨，再唱誦華嚴42字母，殿中梵唄聲與天花板的觀音曼陀羅交映，整個空間瞬間莊嚴祥和。

「華嚴經柱裝臟大典」法儀圓滿後，靈鷲山大康法師慈悲開示。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

大康法師圓滿開示時，分享裝臟的三個意義，並引述開山住持心道法師一直提醒我們要做華嚴世界的事情，今年啟用的「福城」，就是四期教育與靈性生態理念的實踐平台，象徵著從經典走入社會、從智慧走向利益眾生的道路。並請大家持續念佛持咒，多吃素，多布施，以慈悲做為生命的核心力道。

典禮圓滿，大殿瀰漫著法喜。李師兄表示，今年陷入意想不到的生命低谷，站在華嚴經柱前，好像提醒著自己，再難的關卡終會突破，要讓心往光亮的方向走。張師姐則說，把家人的名字放進經柱，不是求富貴顯達，而是希望這份佛緣能在自家延續。願孩子們未來也能心懷善念、懂得慈悲。能在金佛殿播下一顆種子，就是今年最深的祝福。

隨著福城正式啟用，道場也邁入長遠實踐與深化運作的階段。聖山福城是一條需要眾人同行的菩提之路，未來在課程推動與弘法利生的持續發展上，仍有賴十方善信的護念與成就。靈鷲山誠摯邀請大眾，以發心、行動與長久關懷，持續護持聖山建設，讓這份從經典中生起的智慧與慈悲，穩定地走入社會、滋養更多生命。