歲末活動人潮湧 台中嚴管旅宿房價

觀旅局會同消保官檢查旅館房價。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

歲末歡慶假期將至，台中市大型活動接力登場，浪漫繽紛的台中耶誕嘉年華、重量級五月天演唱會，全台最具人氣的中台灣燈會，「台中Hi八全城開趴」八大活動輪番上陣。台中市政府觀旅局面對湧入人潮，啟動旅宿管理與消費保障機制，住宿安全到房價合理性全面把關。

觀旅局指出，歲末年終活動密集，吸引大量旅客來台中住宿，市府加強取締日租套房等非法旅宿。

維護市場秩序、防止業者趁機哄抬房價，會同消保官針對轄內六家旅館進行客房價格抽查，結果未發現超出備查房價情形。

廣告 廣告

年底前將再辦理一波抽檢，如查獲旅館業者有收取高於備查價格、損害旅客權益情事，依《發展觀光條例》依法裁罰，確保旅客「玩得開心、住得合理」。

依《旅館業管理規則》規定，旅館業向旅客收取的客房費用不得高於報請地方主管機關備查價格，若有違規，依《發展觀光條例》規定，視情節裁處一萬元至五萬元罰鍰。

觀旅局強化旅宿安全管理，針對合法旅館每週排定四至五天，聯合警察局、消防局、衛生局及都發局等單位進行聯合稽查，檢查項目涵蓋公共意外責任保險投保、公安申報資料、消防設備、自衛消防編組及各項安全措施，若發現缺失，要求業者限期改善或依法裁處。