歲末溫馨送暖！大安區公所攜手替代役、工班與志工 助獨老除舊佈新迎新春

大安區公所啟動歲末關懷行動，區長許宏綺親率替代役男及工班等人員為長者打掃環境，透著濃濃的年節及溫馨喜氣。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大安區公所為讓長者能在整潔舒適的環境中安心過個好年，配合內政部役政署及臺中市政府，舉辦替代役公益服務、由區長許宏綺親自率領公所工班及愛鄰志工團隊，於年前啟動歲末關懷行動，協助區內獨居及弱勢長者進行居家大掃除。

歲末年終之際，家家戶戶忙著除舊佈新、貼春聯迎接新年，但對於部分獨居或行動不便的長輩而言，繁重的居家整理工作往往力不從心。區長許宏綺昨日親自帶領人文課、社會課同仁及3位替代役役男，並特別動員公所工班以及深耕在地的愛鄰志工共同投入。一行人在里長的陪同下，前往龜殼里、西安里等地探視獨居長輩。團隊分工合作，由替代役與工班協助搬運重物、修剪雜草與清掃高處門窗，志工則協助細部整理與陪伴聊天，最後更為長輩張貼新春聯，讓居家環境煥然一新，提前注入濃厚的年節喜氣與溫暖。

三位替代役男學歷、素質皆高，不但努力打掃環境，在休息時刻很有禮貌的與獨老話家常，令老人家的心情特別好。有長輩說，他們因年事已高，身體較欠安，長期無法自行整理家務，見到區公所團隊、年輕役男及熱心志工齊心協力前來協助，讓他們十分的感動。長輩們看著明亮的客廳，頻頻表達感謝，直呼：「家裡好久沒有這麼乾淨了！」這份來自公部門與社區的關懷，也讓他們對即將到來的春節多了一份安心與期待。

許區長表示，盧秀燕市長一向高度重視獨居長者的生活狀況，區公所秉持市府關懷精神，每年不僅結合同仁與替代役的愛心，更擴大納入工班的專業力與愛鄰志工的在地力，透過實際行動深入長輩家中。除了協助環境清潔，公所也致贈生活物資與保暖被毯，傳遞政府的關心與祝福，同時提醒長輩近日寒流來襲，務必注意保暖、照顧身體健康。

參與服務的替代役役男分享，能運用自身體力協助長者完成平時難以處理的清掃工作，並與工班大哥、志工大姐們一同揮灑汗水，深具意義。這不僅實踐了替代役「愛心、服務、責任、紀律」的精神，也在服務過程中學習關懷他人、回饋社會，為服役生活留下溫暖而充實的回憶。