歲末溫馨送關懷 台中市會計師公會3單位齊心守護原住民及弱勢家庭

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】寒冬時節，一份延續15年不間斷的關懷，為弱勢家庭帶來溫暖力量。社團法人台灣省會計師公會、社團法人台中市會計師公會及社團法人中華民國會計師公會全國聯合會，今（14）日在愛心食物銀行大里店捐贈台中市政府社會局2,000包白米，由副局長廖宗侯代表受贈，感謝會計師公會善行不輟，攜手守護原住民及弱勢家庭的基本生活。

廖副局長表示，此次捐贈的白米將分送至台中市愛心食物銀行、台中市身心障礙者服務中心、原住民食物銀行及社團法人台中市原住民那魯灣關懷協會，期盼在農曆年前，將會計師公會的愛心與祝福，透過實際行動傳遞到每位需要幫助的市民手中，讓弱勢家庭在年節前夕感受到社會的溫暖與關懷。

社會局副局長廖宗侯頒贈感謝。（圖/記者廖妙茜翻攝）

社會局指出，會計師公會多年來持續以實際行動回饋社會，展現民間團體穩定而深厚的公益力量；同時，也感謝長期支持愛心食物銀行的民眾、企業、宮廟及各界團體，因為一份份善意的累積，讓城市多一分溫情，也讓更多家庭在困境中看見希望。

今日白米捐贈活動，市議員朱元宏、社團法人台中市會計師公會理事長林宥宏、社團法人台灣省會計師公會副理事長戴伯凱、社團法人中華民國會計師公會全國聯合會副理事長楊松山出席；另外，立委黃仁也派代表共襄盛舉，期盼拋磚引玉，號召更多單位與團體投入公益行列，攜手打造一座充滿愛與溫暖的幸福城市。