歲末演繹年齡不是問題 銀髮從容而專注

歲末演繹進入倒數階段，新店靜思堂的法海區早已聚集來自各區的志工，跟著隊形、口訣與節奏一一調整，而現場不乏年逾八旬的長者，以最虔誠的心念寫下屬於自己的修行步伐，為歲末祝福添上一股深沈的道氣。

「深入經藏，智慧如海。」

演繹法海區中，放眼望去一位白髮蒼蒼的志工特別醒目，跟著眾人一步步調整，把最好的演繹呈現出來。慈濟志工 羅春香：「我們平常也有去環保站做事，有上人這個環保站，不然我真的我們身體就不好。」

87歲的慈濟志工羅春香，長年投入環保，讓她在高齡依然保持好體力；而另一位年近八旬的林簡運阿媽，雖然腳步放慢了，她仍盡力把每個動作做到最好。慈濟志工 林簡運：「我去年在那個舞台，今年在法海 就是老人家，沒事來這邊參加，多學一點東西。」

參與演繹，是年底最期盼、殊勝的活動，也因此兩位老菩薩們年年都參與，把這分法喜當作生活的一部分。慈濟志工 戴吟芬：「老菩薩一定有，每一場都一定有， 那他們就是很勤於練習，那老菩薩他們雖然說，記憶方面可能會比較，就是記憶比較不好， 可能這次來然後下一次忘，可是再多一次的練習， 其實他們都可以表現到，滿好的程度。」

在一次次的練習中，無論年輕或長者都以最虔誠的心投入，讓演繹現場能更加圓滿，也正是法海區最動人的力量。

