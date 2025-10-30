歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
記者李鴻典／台北報導
在歡慶歲末年終之際，別忘了犒賞辛苦一整年自己與家人！自 2025/11/1至2025/12/31止，Sony Xperia推出全系列購機優惠方案，邀索粉用最強優惠將命定的 Xperia 帶回家！
活動期間於Sony 直營店、Sony Center、Sony 行動通訊專賣店或官方線上商店選購 2025 年度旗艦機Xperia 1 VII、日系美型中階機 Xperia 10 VII，除了享有限時優惠價並獲贈手機保護背蓋，更可分別獲得舊換新加碼 NT$1,000 折扣與 NT$500購物金；而於 Sony 指定實體門市購機，再加碼抽抽樂，有機會獲得最高 NT$2,000的7-ELEVEN 禮券。
活動期間 Sony 行動通訊專賣店特別推出 Xperia 手機健檢服務，項目包含手機外觀清潔、軟體檢查與更新、基本功能檢測與維修零件9折優惠，為Xperia 保持最佳狀態！此外，完成手機檢測，Xperia 將送上一張咖啡券回饋用戶。
換新機不用等年終獎金！三星攜手「AFTEE先享後付」推出Samsung Finance+無卡分期服務，可依自身需求選擇合適的分期方案，享有最高36期分期零利率、零手續費，資金運用靈活彈性。申辦全程皆無紙化作業，最快5分鐘即能完成線上審核。迎接雙11購物旺季與年末汰舊換新需求，三星加碼推出購機優惠，2025年11月1日起至2026年1月31日，於指定門市透過Samsung Finance+無卡分期購買三星手機，不限金額、期數，即享結帳金額滿萬元現折五百。
Roborock 石頭科技將自11月1日至11月13日啟動雙11限時特價。掃拖機器人、洗地機、吸塵器及洗衣機等全系列強檔品項祭出下殺最低2.3折的折扣價。
OVO 旗下年輕子品牌 Warpple迎來正式中文名「沃朋」。首款冠名新品集大成「沃朋閨蜜機 Pro」 JJ5，搭載 27型 FHD 觸控螢幕、萬向滾輪支架、大容量電池、立體音效與隱藏式升降鏡頭，滿足影音娛樂、商務看板與視訊直播等多元需求。主打悅己的「K歌投影機」LA6 預購熱銷後正式登場，支援 HD 短焦投影、200° 雲台、20W 音響與雙麥 K 歌，尾牙禮品採購詢問量破千台，成為歲末企業贈禮的新寵。OVO 雙 11 優惠開跑，投影機、閨蜜機、生活家電下殺 5 折起。
凱擘大寬頻推出「雙11宅家開飆快閃優惠」，自10月31日至11月11日限時12天開跑，祭出1G光纖上網超值方案，每月只要$749元。同步推出多重限時加碼好禮。申辦1G光纖上網方案，可免費升級Mesh Wi-Fi 6子機，，還可獲得「MyVideo環球影業品牌館」六個月體驗。活動期間再贈送mo幣$1111，讓用戶開心上網之餘還能紅包入袋最實在；合約期間更可免費使用「網路守護家」服務，全面開啟智慧防護，有效阻擋詐騙與惡意網站，為全家打造最安心的上網環境。
協助地方商圈發展獨具特色的節慶品牌亮點活動，臺北市商業處每年攜手八德資訊商圈打造最強嘉年華活動，而今年2025「八德3C哈樂DAY」由中嘉寬頻新視波承辦。系列活動最終壓軸場即將於11/1~11/2登場，除集結先前三大主題週的精選攤位開設市集外，更將於八德路一段封街盛大舉辦「音浪演唱會」即日起至11/2皆有消費雙重抽活動，不限金額即可至活動服務台參與週週抽，每週依主題抽出20份以上驚喜好禮；消費單筆或當日累積滿千元還可再參加大獎抽，有機會獲得Gogoro EZZY、日本來回機票、Switch 2遊戲機等總獎值近新臺幣30萬元豐富豪禮。 活動期間到中嘉寬頻攤位掃描QR Code加入中嘉寬頻官方LINE好友，就贈送經典王子麵新推出的超萌小王子杯麵，填完問卷再拿更多精美好禮；現場也定時舉辦SoundBox有獎徵答活動，答對主持人問題就能將時尚環保餐具組帶回家。
台灣大哥大跨境旅遊服務全面升級，台灣大攜手日本合作夥伴 KDDI在東京舉行實地展示，示範台灣大用戶抵達日本後，如何打開台灣大哥大 App進入 WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟專區，一鍵領取或使用在地體驗、購物折扣與交通服務，將傳統的國際漫遊服務升級為一站式數位禮賓平台。WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟已於28日正式上線，整合各地在地體驗、票券及購物折扣，提供旅客「Travel like a local」(像在地人一樣旅遊)的便利體驗。首波開放台灣、日本、新加坡、泰國、香港，並將陸續擴及菲律賓、印尼、澳洲等市場。為慶祝上線，即日起至2026年2月28日，申辦原號漫遊並領取WanderJoy海外優惠的用戶，即可參加「原號漫遊全球上網三年免費吃到飽」活動。熱門資費如日本每日129 元，2025年11月30日前再贈LAWSON中杯拿鐵，均可透過 App 直接選購開通。
遠傳friDay影音慶10週年生日，以「friDay! Every Day! 十年歡樂不間斷」為主軸，推出系列會員回饋與跨界聯名活動，從內容、會員到優惠全面升級，包括韓國人氣綜藝《地球娛樂室》靈魂角色「兔瓏」台灣獨家授權之限量週邊好禮，以及雙11超狂34折優惠，買1送1享8%回饋，再加碼送美容體驗課程、Sony高階顯示器等萬元好禮，購買「360天送360天」方案還可獲贈限量兔瓏手機支架。同時，全新會員新制啟動，鼓勵會員看越多、用越久即可解鎖升等，熱門展演的專屬相關活動或優惠。
