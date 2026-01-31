歲末發放牽起善緣 愛在人與人之間

馬來西亞吉打靜思堂，氣氛熱熱鬧鬧、歡迎照顧戶。歲末發放活動，喜氣、也溫馨，好幾位慈濟志工與照顧戶，多年關懷，像家人一樣；也有曾經因為生病離開歌唱舞台的歌手，讓大家聽到優美的歌聲。

健康因素暫別歌唱工作的蘇思達，唱首《大地回春》，滿懷新年的祝福，在吉打歲末發放日，為大家助興。

慈濟照顧戶 蘇思達：「很開心 認識到很多人，希望給我的腳好 很快好起來，有健康和能力了 給我付出(機會)。」

51歲的張子傑，6年前罹患鼻咽癌，如今病情穩定重返職場。治療期間，從慈濟聽到許多生命勇者的故事，他更惜福惜緣。

廣告 廣告

慈濟照顧戶 張子傑：「有時我一直看著我女兒 兒子，剛才坐著就在想，不知道幾時我會去世 所以盡量，我可以陪伴他們 我多陪伴而已。」

訪視因緣牽起的那一刻，有些照顧戶和志工，彼此關懷如至親。

慈濟志工 賴幼：「當我是您的女兒 我叫您一聲媽媽。」

慈濟照顧戶 李蓉妹：「今年75歲 沒有一個女兒給我喝茶，就是今天很開心。」

慈濟志工 顏萬友：「我感受到好像自己的孩子，很溫馨 很感動，雖然自己的孩子不在身邊，可是有他 我覺得很溫馨。」

剪髮動作精準俐落，平日參與長照班的徐美美，抽空為照顧戶修剪新髮型，神清氣爽。

志工 徐美美：「我希望他們 剪得高高興興，美美麗麗地過新年，只是希望要清爽 要容易打理。」

歲末回到慈濟的家聚會，在祝福中迎向平安喜樂。

更多 大愛新聞 報導：

打槍埔社區深耕5年 人文涵養新面貌

歲末祝福溫暖團聚 新年好願迎接希望

