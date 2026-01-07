歲末發放送祝福 感恩尊重愛迎接新年

慈濟芙蓉聯絡處，在馬來西亞加拉賓華文小學，舉辦歲末發放，為53戶照顧戶送上祝福。今年還安排心肺復甦術等實用課程教學。

慈濟芙蓉聯絡處舉辦歲末發放，現場除了有義剪、義診、節目表演、心得分享及自由餐食等活動，今年更增設社會保險服務與心肺復甦術示範。

森州社會保險執行長 努爾里斯拉卡南：「我來自森美蘭州社會保險機構，許多人前來詢問社會保險，我就協助檢查相關資料。」

汝來獅子會成員 林愛莉：「我來自汝來獅子會的，這次是第一次參與，基本上是志工邀請我們，因為上次我們在晏斗，慈濟過來幫忙獅子會的活動，所以就是一個(互相)結緣。」

慈濟照顧戶 林天才：「我遇到困難，要克服困難，這句話要給我哥哥的，就是要他克服他的病情，我要給他(幫助他)站起來。」

慈濟照顧戶 杜亞鋯：「生活費，還有我家裡的那些，扶手的，他(慈濟志工)也幫忙我做，(扶手對你有幫助嗎)，有很大的幫助，我非常感恩。」

「如果發生土崩或是天災等等，慈濟志工一定會在。」

在導覽區，有一位印裔志工賈西特考爾，向照顧戶介紹慈濟的竹筒歲月及四大志業的發展。

志工 賈西特.考爾：「我哥哥在1997年開始洗腎，曾經以為那是最大的難關，但是遇到很多人後，我覺得自己很幸運，能幫助有需要的人，我想見證嚴上人，我要感謝他所做的一切。」

歲末發放，不只是物資的送暖，更是心靈的陪伴，讓照顧戶感受到尊重與關懷，共同迎向新的一年。

