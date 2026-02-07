歲末相聚南台灣 照顧戶冬令圍爐

高雄靜思堂今天舉行慈濟照顧戶的冬令圍爐，總共席開百桌，香積團隊幾天前就開始備菜，以辦桌火鍋圍爐方式，讓許多照顧戶，像是獨居長輩、新住民，等在外念書的學子，一起圍爐，提早過年。

好幾個鍋爐火力全開，高雄靜思堂，席開百桌，邀請慈濟照顧戶圍爐。慈濟志工 呂清潭：「圍爐就是一個爐，代表給阿公阿媽，感覺說有人關心他們。」

「很燙，師姑 手會燙嗎 (會)。」

練就鐵砂掌，香菇熱拌油飯，道道都是手路菜。慈濟志工 顏月桃：「香菇油飯 很傳統，但是這樣也可以讓他們吃飽。」

冷盤五福臨門，連擺盤都很講究，還沒吃就賞心悅目。慈濟志工 簡麗香：「我們擺盤就是五行，五行就是有紅色，有白色 有黑色，有綠色，讓大家來接受上人的祝福。」

「祝大家發大財。」

慈濟關懷戶 陳同學：「就是很少有這麼多人吃的辦桌。」

慈濟照顧戶 葉小姐：「一家人圍爐這樣，因為我家比較遠，沒辦法回(印尼)家過年，好像圍爐這樣子。」

慈濟關懷戶 林小姐：「(菜色)非常的豐富，因為我也是做廚師的，所以這個菜色，看起來就讓人家很有食欲。」

大家難得團圓，喜氣洋洋。高雄市三民區長 陳昱如：「要靠政府完全去說把每一位，都照顧得很周到，我覺得是有點難度，這時候真的是慈濟，就發揮非常大的功能。」

慈濟志工 李琇釧：「提早讓他們到這邊來過節，偏鄉地區我們也送了，160幾份的年菜。」

場內場外都熱鬧，還有小孩最愛氣球專區。志工 江信坤：「庫洛米 美樂蒂 (好厲害)，還有皮卡丘，不要說大人小孩高興，老人拿到也眉開眼笑。」

歲末冬令圍爐，大人小孩都開心，祈求新的一年，也是個平安好年。

