歲末祝福在即 汐止靜思堂大掃除
這個周末、周日，慈濟汐止聯絡處即將舉辦社區歲末祝福，當區志工動員人力，將心靈的家做了大掃除，也設計了很多闖關遊戲，用最誠摯的熱情，邀請民眾提前感受年味。
一張張的塑膠椅，志工仔細擦拭，連看不見的角落也沒有忽略。
慈濟志工 楊秀玉：「彎彎角角的地方，手指比較粗 擦不到，所以就用一個工具(螺絲起子)，就是很好擦。」
迎接即將到來的社區歲末祝福，慈濟汐止聯絡處這天，聚集了近70位志工做大掃除，入口處的大木門，楊千惠雖有懼高症，還是勇於承擔清潔任務。
慈濟志工 楊千惠：「每次值班 我都只能擦(大門)下半段，那我想說 要歲末祝福，這個(大門)沒有給它擦乾淨，遠遠看就是兩節(有色差)。」
公共區域，志工們分工一一整理，尤其是洗手間的清潔，是志工們最重視的。
慈濟志工 林素蘭：「一進去(廁所) 你就是要，先把垃圾桶那些先整個拿出去，再把它(馬桶)噴溼 噴溼以後，就是一間一間(用)清潔劑，噴上去 刷一刷 整個刷，刷好以後 還會再沖水，馬桶整個都要擦乾淨。」
慈濟志工 楊妙真：「(馬桶)要先刷 素蘭(師姊)先刷，那我就要把它擦乾，如果下一個人 師姊要來上廁所，就不會(覺得)溼溼。」
志工們心靈的家，一年一度總整理，當然不只清潔看得到的區域，寮房也是志工特別關注之處。
聲音 慈濟志工 邱光輝：「歲末祝福 (精舍)常住師父要來，住在那邊(寮房) ，師兄師姊要住那邊 (他們說)一年，冷氣機沒洗 我們就去擦，像拖地也是一樣 分工合作。」
做完大掃除後的佛堂，一片敞亮，志工也擺放好椅子，準備用最誠摯的熱情，迎接社區民眾回慈濟的家過年。
更多 大愛新聞 報導：
十多年沒整理的家 里長通報志工齊伸援
馬桶的異想世界 如廁衛生攸關環境
