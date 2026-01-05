歲末祝福在即 汐止靜思堂大掃除

這個周末、周日，慈濟汐止聯絡處即將舉辦社區歲末祝福，當區志工動員人力，將心靈的家做了大掃除，也設計了很多闖關遊戲，用最誠摯的熱情，邀請民眾提前感受年味。

一張張的塑膠椅，志工仔細擦拭，連看不見的角落也沒有忽略。

慈濟志工 楊秀玉：「彎彎角角的地方，手指比較粗 擦不到，所以就用一個工具(螺絲起子)，就是很好擦。」

迎接即將到來的社區歲末祝福，慈濟汐止聯絡處這天，聚集了近70位志工做大掃除，入口處的大木門，楊千惠雖有懼高症，還是勇於承擔清潔任務。

慈濟志工 楊千惠：「每次值班 我都只能擦(大門)下半段，那我想說 要歲末祝福，這個(大門)沒有給它擦乾淨，遠遠看就是兩節(有色差)。」

公共區域，志工們分工一一整理，尤其是洗手間的清潔，是志工們最重視的。

慈濟志工 林素蘭：「一進去(廁所) 你就是要，先把垃圾桶那些先整個拿出去，再把它(馬桶)噴溼 噴溼以後，就是一間一間(用)清潔劑，噴上去 刷一刷 整個刷，刷好以後 還會再沖水，馬桶整個都要擦乾淨。」

慈濟志工 楊妙真：「(馬桶)要先刷 素蘭(師姊)先刷，那我就要把它擦乾，如果下一個人 師姊要來上廁所，就不會(覺得)溼溼。」

志工們心靈的家，一年一度總整理，當然不只清潔看得到的區域，寮房也是志工特別關注之處。

聲音 慈濟志工 邱光輝：「歲末祝福 (精舍)常住師父要來，住在那邊(寮房) ，師兄師姊要住那邊 (他們說)一年，冷氣機沒洗 我們就去擦，像拖地也是一樣 分工合作。」

做完大掃除後的佛堂，一片敞亮，志工也擺放好椅子，準備用最誠摯的熱情，迎接社區民眾回慈濟的家過年。

