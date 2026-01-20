歲末祝福宣導反詐騙 慈警會貢獻良能

桃園靜思堂歲末祝福活動中，慈濟與警方攜手，不只送溫暖，更多一分守護。反詐騙宣導提醒民眾提防「假投資」陷阱，同時也走入社區關懷病苦，讓這場歲末活動溫馨又安心。

桃園靜思堂的歲末祝福，除了溫馨氛圍，更添一分警覺與守護。慈警會進行反詐騙宣導，提醒民眾小心陷入假投資的陷阱。

桃園分局偵查隊偵查佐 陳婷婷：「A先生說跟著老師買了哪支股票，老師好神，真的讓我賺到十幾萬，明天又一個B小姐也是這樣跟你說，我今天跟著陳老師買股票，我也賺到錢了，老師好神。」

偵查隊分享，許多詐騙案都從一句「跟著老師買股票」開始，誘導民眾加入LINE群組，再以假帳號塑造獲利假象。光是桃園市，半年就突破163億元，顯示詐騙問題猖獗。

歲末祝福，精舍師父也帶著上人的祝福，關懷長期病苦的法親家人，志工一同前往，探視行動不便的黃武松與患有輕度失智的蔡來富夫妻。

「忽然間會打瞌睡，就受不了，要等病情穩定，穩定我知道，治療到一個階段，等比較穩定再來歸隊。」

師父也細心了解法親的生活環境，有輔具團隊送來的兩張電動床，在廁所加裝扶手，協助改善日常起居與安全。

「這個很棒喔，這個，還有再加一個這個，很棒喔。」

歲末送祝福，更送來一分安心。

