歲末祝福家族同樂 銀髮志工大顯身手

高雄靜思堂這場社區場次的歲末祝福，看到親子同樂，還有銀髮志工輪流上台展現才藝，在寒冬中，展現滿滿的熱情。

慈濟志工 鄭慶龍：「我可以跳三太子嗎。」

三太子版「望月想愛人」，拿出絕活免拍謝。輸人不輸陣，銀髮版哆啦A夢，厲害了吧。凱歌悅團團員 姚秀麗：「我們裡面團員有70幾歲的，用心在團練，每次就聚在一起 覺得(練)不好，我們再來 我們再來，C據點 長照中心就一直在，參加慈濟這些植福，自己喜歡的東西跟大家分享，這是最快樂的。」

廣告 廣告

歲末祝福人氣旺旺來，場邊突發狀況有人暈倒，熱心阿兵哥即時搶救。國軍 黃宥蒲：「今天是第一次遇到，聽到砰的一聲，本能的反應就是趕快衝到旁邊，去看一下發生什麼事情，我們在軍中也有，初級的救護經驗及證照，所以就想說剛好可以派上用場，來協助我們的民眾。」

回顧這一年，鏟子超人馳援花蓮，風雨見真情。民眾 張嘉良：「當下真的流下眼淚，鏟著鏟著 一鏟一鏟，台灣真的有愛，真的很感謝 很感謝慈濟，很感謝我們台灣的這些年輕人，對光復鄉做這麼好的事情。」

「虔誠發願。」

安住身心靈，祈願來年平安喜樂好心情。

更多 大愛新聞 報導：

0111歷史今天 尼泊爾藍毘尼慈濟園區動土

喉嚨紅腫發炎真要命 維生素D來緩解

