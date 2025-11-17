歲末祝福將至 台中靜思堂大掃除

迎接證嚴上人歲末行腳，台中靜思堂歲末年終大掃除，有近九百位志工一起參與，這是歷年來人數最多的一次，志工用心耕福田，靜思堂裡裡外外打掃的很徹底，還有小朋友來幫忙。

「我們的家 我們來打掃，恭迎上人回家。」

近九百人大陣仗，一起來清掃台中靜思堂。

慈濟志工 鍾玲玲：「大家一聽說上人要回家了，這是我們家 所以他們要來打掃，每一個聯區的人數，都是超過一百多人，真的讓我很感動。」

歲末年終大掃除，靜思堂裡裡外外得徹底清掃。

慈濟志工 李長壽：「這所有都要擦，這所有 都要拿起來擦，這椅子底下也要擦。」

慈濟志工 邱正森：「會動的時候就要出來做，要動就對了。」

志工用心打掃，不怕髒也不嫌累，吳秀鳳平日掃廁所用刷子刷，這回拿出法寶蹲低身子、細細刷洗。

社區志工 吳秀鳳：「今天用菜瓜布 用手下去刷，就是讓它比較乾淨，人家用得也比較安心。」

每個角落都不能遺漏，就連花草葉片，志工也一片一片擦拭，大家勤耕福田，有小朋友趴在地上擦椅腳，有國二生從小發願長大要投入慈濟行列。

學生 魏品承：「小時候就說自己要當大隊長，有空的時候就跟著爸爸媽媽來慈濟 ，來慈濟幫忙。」

掃地掃心地，環境乾淨整潔，心也更清明。

