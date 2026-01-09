歲末祝福小菩薩 竹筒募愛帶動全家人

高雄靜思堂，有一場可愛的歲末祝福，由幼兒園中班小朋友、使出渾身解數，連唱2首手語歌、也搭配竹筒，和爸媽一起響應愛心。

賣力搖搖響叮噹，可愛版竹筒歲月合聲唱。大愛幼兒園學生 ：「一人一撲滿 日存五毛錢，積沙可成丘 小錢行大善。」

小幼幼賣力開唱，把日日行善精神帶回家。大愛幼兒園學生 陳聖允：「有人沒有錢 還有米，還要(捐)米(撲滿)。」

家長 潘美君：「跟我分享說 媽媽缺妳，一個(人)都不能少，什麼歲月 (竹筒啊) 對，竹筒歲月 他帶著我去捐錢，花蓮馬太鞍(災情)開始，我們就到處去捐錢，這是我孩子教育我的，其實我滿感動老師教得好，穩住我孩子的慈悲心。」

大愛幼兒園學生 顏祺又：「(竹筒)幫助沒有錢的人。」

家長 林子筠：「小朋友都會去關心，最近的時事等等的 去發願，所以我覺得在這個環境很放心。」

幼兒園老師 王瓊敏：「換位置的時候，其實都比較辛苦一點，不過都覺得孩子，反正上台就很可愛了，對竹筒歲月 他們並不陌生，孩子他們會很清楚就是，五毛錢 就是要救人的錢，做愛心 大家一起來，最後再把愛傳出去。」

愛的力量代代相傳，歲末感恩傳遞溫暖。大愛幼兒園學生 ：「讓愛傳出去。」

