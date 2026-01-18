歲末祝福年度盛會 社區道場喜洋洋

新店與汐止靜思堂舉辦歲末祝福活動，超過兩千人熱情參與，在年味濃厚的氛圍中，品嚐蘊含一甲子情誼的平安粥，感受慈濟滿滿的祝福與關懷。從熱騰騰的粥到現場溫馨互動，注入溫暖的力量。

一碗熱騰騰的平安粥，洋溢濃濃年味，更是一甲子的慈濟精神。新店靜思堂舉辦歲末祝福，鄉親攜家帶眷，品嘗暖心的一碗粥。

慈濟志工 施翠碧：「現在時代不同了，很多，你要讓一般大眾，都來認同我們素食，你一定要下功夫，這個滿費工的，可是我們想到這些會眾，平常都是這樣子護持我們慈濟，所以我們就是，真的很貴的食材，我們也給他買下去。」

這分用心，延續自1966年上人創辦慈濟時，克難中，為貧困人家煮出的簡單鹹粥。從「一粒米藏日月，半升鍋煮山河」的歲月，到如今熱騰騰的平安粥，六十年來，慈濟人持續用愛守護鄉親。

慈濟志工 陳定邦：「我們總是希望說， 慈濟走過一甲子，希望把這個滿滿的這個愛，送給所有社區的鄉親，所以主廚這邊所有的料，是卯起來加，這裡面大概十幾二十種。」

在汐止的歲末祝福，大藏經影片，一幕幕照見苦難，志工用行動膚慰人心的身影，同樣啟發許多人的慈悲心。

秀峰高中校長 陳榮德：「台灣在今年從七、八月、九月，其實是風災或是所謂的天災不斷，然後我們可以看到慈濟人，在第一時間就到現場馳援，如果可以照顧好身邊的人，我們就是在行菩薩的道。」

長安國小校長 許聰賢：「這些天災人禍，雖然，好像讓我們的生活受到阻礙，只要我們有心、有愛，就可以一點一滴去把它克服，讓我們的未來的生活更加順利美滿，很謝謝有這個機會來參加，也希望將來我們在學校裡面，怎麼樣讓小孩子，培養愛地球，願意做環保的工作精神，一點一滴把我們的環境照顧好。」

環保清潔公司的老闆帶著八位員工參與，回憶前往花蓮光復鄉的救災經驗，讓員工體會慈濟大家庭的溫暖。

環保清潔公司老闆 曾源喜：「(到光復鄉)交通很不方便，我們上上下下就繞了好幾小時，我們在那邊四天三夜，幫忙了有八個店鋪。」

歲末的相聚，一分關懷、一段回憶，延續慈濟情誼。

