歲末祝福法具 弘法利生接引菩薩

大中區第三場歲末祝福，下午在台中靜思堂登場，有上千人齊心演繹，這場歲末祝福的發願法具，以弘法利生為主軸設計，希望接引更多人間菩薩共善，是團隊費時三個月才打造完成。

歲末祝福法海，上千名志工深入經藏，法入心，法入行。道氣十足，每個動作都整齊劃一，是苦練多日才有的呈現。以弘法利生為主軸，發願法具，菩提法脈竹筒歲月，點滴匯聚注入功德海。「上人 5毛錢起家，從台灣到全世界，弟子 守著上人，守著師徒情，不忘初心 不忘初心。」

證嚴上人開示：「各位菩薩，此時此刻這樣的，就是我們清淨無染的世界，但願大家永遠永遠，我們大家都是共同，為佛教為眾生。」

這座莊嚴法具，團隊費時三個月打造，志工用竹筒製作大撲滿，外觀使用藺草編織，左右各六尊宇宙大覺者，中間三層圓形水滴。慈濟志工 陳榮忠：「慈濟一甲子，每一個人產生一個漣漪的概念，然後左右邊是一個六度萬行，菩薩雲來集 就是宇宙大覺者，合成十二尊就是十二因緣。」

志工馮睿寓負責法具木工部分，他擁有三十多年室內裝修經驗。慈濟志工 馮睿寓：「我白天要忙事業，晚上在自家工廠外面的帳逢下，由星光跟月光陪伴著我(做法具)，法具的光就照亮內心，真的很感動。」

把握殊勝因緣積極付出，期盼法具引領弘法利生，廣招菩薩共善。

