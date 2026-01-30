歲末祝福溫暖團聚 新年好願迎接希望

馬來西亞慈濟吉打分會，舉辦歲末祝福活動，竹筒回娘家，愛心善念，相聚回流。

竹筒回娘家，匯聚點滴愛心。慈濟吉打分會舉辦歲末祝福，志工邀約民眾前來，像回家團聚的感覺。

民眾 陳美琼：「 5個(竹筒)我一家有5個人， 證嚴上人說5毛錢就可以幫助他人，我就是一天放5毛錢，有時沒有硬幣，就會放一塊錢，愛心比較重要 。」

環保展，傳遞愛護生命、守護環境的理念。

民眾 楊鴻銘：「(我在)清理海裡的垃圾，保護海洋的清潔，應該把垃圾給回收就回收，(海龜)被繩子綁著，我不要讓它這樣痛苦。」

廣告 廣告

腎友 莎瑪：「慈濟讓我在這裡洗腎，我真的很感恩證嚴上人，我也依照自己的宗教方式來祈禱，今天我覺得很開心，沒有煩惱，大家都好像我的朋友一樣。」

回顧慈濟人過去一年的大愛足跡，不少人心裡，泛起愛的漣漪。

民眾 黃靖萊：「就是去災區(的畫面)我看了也會流淚，因為我覺得那些很心酸，大家能去幫忙，我也是感覺，很好的一件事。」

福慧紅包的祝福，成了羅鍶鍶當下的力量。

民眾 羅鍶鍶：「就是那個上人的祝福紅包，其實也是可能剛好觸碰到我(心裡)，現在面對的一些事情吧，有時候要勇敢，要有自信，有耐力，這三個其實滿對我也是，近期滿有那種鼓勵的。」

86歲的陳白娟，看見年輕人接棒，欣慰這分傳承。

慈濟志工 陳白娟：「我現在耳聾、眼花、腦退化，很多事情我都忘記了，(但看到)這些年輕人不錯，能夠讓這麼多人有機會來看慈濟、參加慈濟，這是很難得的，有機會進慈濟的人，是很有福氣的，希望他們(年輕人)做得比我更好， 要很用心才能做。」

歲末時刻，凝聚善念，為新年注入希望。

更多 大愛新聞 報導：

檳城直落巴巷安親班 用教育帶來希望

匹克球熱潮！為愛揮拍籌建巴生靜思堂

