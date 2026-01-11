歲末祝福結緣品 竹筒精神代代相傳

全台各社區的歲末祝福，陸續展開，北區慈濟志工今年準備了3萬6千個福慧竹筒，要跟民眾結緣，志工把握付出的因緣，齊聚慈濟內湖聯絡處，把淨斯資糧裝進竹筒裡，讓民眾吃完後，還能儲存善念。

鐵製的竹筒，蓋子蓋得密實，要在裡頭放進淨斯資糧，志工展現智慧。

慈濟志工 蔡巖福：「每一年做的方法都不一樣，我們想到這個竅門，用這個訂書機這樣來把它推開來，這樣速度很快，又不會傷害到這個瓶子。」

在慈濟內湖聯絡處，依序放入的淨斯茶，南瓜豆漿，骨力棒，還要封蓋，每個步驟，有工法。

慈濟志工 李采蓉：「每一個品項都要朝正面，因為它有大有小，所以我們要把它摺到一個，大小剛好的寬度。」

3萬6千支大大小小的福慧竹筒，在北區20個點陸續啟動打包，是各地歲末祝福，要與會眾結緣的新年禮。

慈濟志工 張秀霞：「我們就七點多就出發了，來到這裡也是八點半左右，跟有緣的眾生結分善緣。」

慈濟志工 鄭花：「外面天氣冷冷的，可是我們在我們的佛堂就很溫暖，因為大家有這分善心。」

慈濟志工 劉素妤：「小朋友的存錢筒，寫日日行善，讓他們養成儲蓄的習慣。」

人多有效率，裝滿愛心的竹筒，依地區需求裝箱。

慈濟志工 朱秀卿：「第一輪，12號做完馬上集結，然後再給第二輪的，這樣才會把總量控制到最圓滿，有限的物資要做無限量的供應。」

每一分資源都不浪費，禮輕情意重，傳送心念，也讓愛串連。

