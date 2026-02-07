歲末祝福與善同行 愛心竹筒回娘家

來看馬來西亞各地，慈濟歲末祝福，不同地區，同一心念，種下天下平安的種子，有人去年是以會眾身分而來，今年不一樣了，承擔志工，而且是全家一起。還有科技結合環保，慈少研發環保小幫手，透過AI幫助分辨可回收，或不可回收材質。

關丹慈濟志工 李愛文：「 這個是木製的 所以不可以回收，這個是一個AI環保小幫手，是由這個慈少(林家樂)設計出來的，他想把這個說環保(變得)更有興趣，吸引更多人來聽這個環保宣導。」

關丹慈濟歲末祝福感恩會，現場充滿濃濃的年味和人情味。環保小遊戲、環保手工、年飾打卡、揮春比賽等等活動，吸引了約350位民眾出席感恩會。

廣告 廣告

關丹民眾 黎廣建：「每一個角落都有你們的存在，每一個世界都有你們的存在，看到你們，天災都有這麼多人去幫忙，就很感動了，因為我自己也是有受過水災影響，你們也是有來幫忙，所以會有那種感觸。」

書法比賽評審 林陸鳳：「這個福慧紅包對我來說，今年特別有意義，因為它是60年，今年我是馬年，我是60歲，我即將要退休，所以我非常興奮，領到這一分上人的祝福。」

關丹志工 王翠婷：「去年我是第一次參加，今年就有一點不同的是，我有升級的感覺，就是有來幫忙做志工，不只我一人來，我帶了我一家人一同前來做志工。」

2025年歲末祝福主題為「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」，希望每一位會眾的愛心匯聚起來，和慈濟攜手去救拔困苦的人。

關丹慈濟志工 黃瀞慧：「竹筒讓他們(民眾)親手做，可能他們會更珍惜，我們就拿了一些紙筒，就畫一張有竹的這些圖畫，讓他們一面塗顏色的時候，我們又可以跟他講竹筒歲月。」

在彭亨州淡屬和百樂地區，當地志工舉辦了兩場歲末祝福感恩會，感謝450位當地居民的支持，一同種下天下平安的種子。

淡屬民眾 鄔國茗：「世界上不要太多這種，天災人禍的東西，我們每一個人都希望，每一個人，都活在很開心，很幸福的家庭裡面，雖然沒有錢，貧窮也好，但是我們生活到開心，沒有遇到災難，沒有疾病，這種我們已經很足夠了。」

淡屬民眾 鄭紀光：「師父倡議的世界和平，不要戰爭，用愛來化解仇恨，那麼就大家把環保做好，讓世界更好，這顆地球更美麗。」

人類今天活在氣候變遷不確定的黑黯下，是因為不知道人類下一步究竟會怎麼做。籠罩的黑黯，還要靠人們自己的行動來點亮。

更多 大愛新聞 報導：

麻坡照顧戶發放 採買年貨添購新衣

馬六甲歲末祝福 回眸來時用愛鋪路

