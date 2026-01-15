歲末祝福許好願 療癒自己也療癒地球

天災人禍頻傳，馬來西亞舉辦歲末祝福，場場凝聚大家善心善念，如何消弭災難，讓人心調和，處處看到人間菩薩走入社區，付出無所求，盡心力關懷受災民眾。

鐘聲清脆，敲響了每個人2026年的心願。慈濟雪隆分會舉辦十場歲末祝福感恩會，預計超過八千名會眾參與，領取證嚴上人的歲末祝福。

民眾 黃昭虹：「每一年的這個歲末祝福，我都會很期待的，我每一次來的目的，我就很希望能夠拿到這個福慧紅包，以前只認為，拿了這個，我會平安，可是今天，上人說，這其實是一個種子，有了這個願力，願有多大，它才會發芽，上人講了之後，我覺得我真的是要改變。」

社會環保意識提升，資源回收的好習慣已經從學校教育開始。可是想要挽救氣候緊急情況，不讓升溫失控，應該要為地球少用一點資源，甚至拒絕一次性用品。

民眾 賴佩君：「印象中很深刻的一句話就是，地球其實沒有需要我們人類，是我們人類需要地球，然後往往我們的所作所為，其實根本就沒有想到要保護地球，我們就只是想到自己的欲望。」

班底穀縣衛生所醫師 鄧尼斯：「世界正在療癒著自己，所以我們應該努力讓人性更美好，我相信慈濟在服務人類方面，扮演重要角色，我們需要這樣的領導人 這樣的導師，重塑人性，引導人類邁向更好的世界。」

歲末祝福感恩會還準備了精彩的節目內容、親子遊戲、蔬食市集、體驗課程等，希望社區民眾走入靜思堂帶著寶藏歡喜回去。

民眾 葉雪蔚：「當年2023年的時候，它的歲末祝福有說到，積善之家必有餘慶，所以我就決定了，另外一年我就要帶我家人來，因為可以把這個愛的傳家寶傳承下去，就也是因為這樣的一個機緣，就可以把我爸爸媽媽變成見習志工。」

民眾 鄭文華：「我來之前也沒有想到要當會員的，只是有師兄他邀請，然後我覺得當會員也不錯，看看有什麼活動，或者以後可以常來這裡做做志工，還是怎樣。」

上人呼籲人人虔誠齋戒茹素，守好規矩、守好戒律，人間就會祥和，也會充滿福氣。

