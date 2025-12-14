歲末祝福話感恩 點燃心燈共善行

花蓮2場社區歲末祝福，在低溫的星期日展開，許多民眾攜家帶眷來到花蓮靜思堂，提前感受過年氛圍，精舍法師發放福慧紅包，為大家祝福，民眾也共同點亮心燈，祈禱來年花蓮，人人平安健康、共善共行。

外頭低溫來襲，花蓮靜思堂熱鬧溫馨，靜思精舍法師一一送上福慧紅包，民眾提早感受過年溫暖氣氛。

「年年平安健康，順心如意。」

張先生儘管視力受損，有感光復洪災發生，特地前來祈求天下平安。

民眾 張振乾：「雖然身體有不方便的地方，也有人比我們更苦，那我們也是說，有一分心這樣子，就是為那些受苦的人，一些祈福。」

花蓮市民享里長 徐靖縈：「向現在這社會 傳達大愛，對大家來講 是必須的，所以才會帶里民來這裡參與，讓大家感受到說，慈濟的大愛，我們社會上，確實是需要一分安定的力量。」

兩場社區歲末祝福，滿滿人潮，匯聚了將近1500位民眾的善念、愛心。

靜思精舍 德宿法師：「我們都跟著師父的腳步走，師父把路，慈濟的路鋪好了，我們只要跟著走，這就是走對的路，做對的事，我們也要 心存好意，手做好事 腳走好路，我們跟著師父做慈濟就對了。」

「點傳心燈。」

點亮心燈，為自己也為歲末寒冬，祈願新年平安無災、歡喜吉祥。

