歲末祝福迎新春 嘉榮服處邀長輩暖心圍爐話當年

嘉義榮民服務處舉辦歲末送福迎馬年．圍爐共團圓圍爐活動。（圖／記者郭政隆攝，2026.2.5）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者陳惲朋、郭政隆／嘉義縣報導】近幾年嘉義榮民服務處舉辦圍爐活動均獲得廣大迴響，今年榮服處再度規劃舉辦暖心圍爐聯歡活動，並於2/5日假水上鄉新興園餐廳舉辦115年「歲末送福迎馬年．圍爐共團圓」圍爐活動，邀請各單位、企業及退伍軍人社團和年長榮民眷長輩代表，共計180餘人共襄盛舉，以示感謝相關單位過去一年的支持，同時於活動商請書法大師揮毫及志工表演與與會人員同歡，提前歡慶新年。

嘉義榮民服務處 許淑菁處長。（圖／記者郭政隆攝，2026.2.5）

嘉義榮民服務處許淑菁處長表示，很感謝欣嘉石油氣、欣雲及欣中天然氣股份有限公司、財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會、嘉義郵局等企業團體及許多善心人士的熱情捐輸，讓榮服處有持續前進的動力，辦理歲末送祝福活動的目的就是讓年長榮民長輩和眷屬們能感受到榮服處團隊的用心以及社會各界的關懷，這次聚會不僅是感恩，更是社會善心力量凝聚的體現。

嘉義榮民服務處幹部向來賓敬酒。（圖／記者郭政隆攝，2026.2.5）

許淑菁處長於活動中頒發感謝狀給各單位及個人，同時也指出，嘉義縣市幅員廣大，為與各個地區榮民長輩共同歡慶新年，115年圍爐活動計規劃辦理4場次，除本次於水上鄉辦理第一場次外，於2/6日、2/9日及2/11日亦將分別於新港鄉、梅山鄉及朴子市辦理，與鄰近地區榮民長輩共同歡慶新年，未來嘉義榮服處亦將持續推動各式送暖活動，隨後還有一系列的年長獨居長輩大掃除、贈春聯及義剪活動，也感謝社會各界的參與與協力，共同營造了一個充滿愛與感恩的歲末氛圍。