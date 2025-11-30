歲末祝福 法海昇平啟慈航

上人行腳台中，30日下午，台中靜思堂歲末祝福，大中區的志工，有將近1200人齊心演繹，這場的法具，是一艘滿載希望的法船，用回收材料製作，體現化廢為寶的精神，船上有風帆，象徵志工不畏艱難，勇於救助苦難的志向.

慈悲法船，揚起風帆，乘風破浪，象徵眾人無所畏懼，扛下重擔.「師徒法緣 生生世世， 慈濟菩薩道 跟師父走跟師父走。」

要呈現出莊嚴法海，必須縮小自己，就像是改變個人習氣，不斷修正，最終，眾人展現出相同的律動.「無上妙法難解信，譬如髻珠放光明。」

傳遞共同的心念，會合起來成就大力量.證嚴上人開示：「步步踏實，人人日日精進，真的是很感動也很感恩，不只是一天的合和互協，我們要天天 人人協力，人人合心互愛。」

傳承靜思法脈，大中區第二與第四聯區，歲末祝福的法具，意義非凡.慈濟志工 高季慧：「這艘船其實已經有2年，在上人面前做呈現，我們應該要讓這艘船，要真正啟航，尤其是明年一甲子。」

慈濟明年就要迎接60周年，船帆上有髻珠喻的經文，代表佛法智慧引領眾生，一個個立體紙積木，則紀錄不同面向，志工深耕社區的點點滴滴，送舊迎新，展望來年，每年歲末祝福，志工都有不同的創意，不變的是，幾乎都用回收材料製作.慈濟志工 鄒顯亮：「主桅杆就是用回收的， 鋁製的那個桿子，這個橫桿小支的是，我們的旗桿 把它鋸短(來做)。」

法船上還有一個重要的亮點.慈濟志工 謝金鳳：「用他們的心願，讓上人去做弘法利生，所以我們今年就特地印了，每個人小小的菩提葉，就是每個人的心願，把它寫上去。」

