歲末聚會當心「流感重症」！疾管署加購15萬劑疫苗：本週完成配送

冷氣團來襲，疾管署增購15萬劑流感疫苗本週配送，籲高風險族群儘速接種。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 近日冷氣團來襲氣溫驟降，加上歲末年終聚會頻繁，呼吸道病毒傳播風險顯著升高，為避免重症威脅，公費疫苗接種刻不容緩。疾管署指出，考量民眾接種踴躍，已緊急增購15萬劑公費流感疫苗並於本週完成配送，呼籲65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群，把握機會儘速完成接種，以在春節前獲得完整保護力。

疾病管制署(下稱疾管署)今(16)日表示，截至今(114)年12月15日統計，公費流感疫苗接種數約648.5萬人次，新冠疫苗接種累計約154萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3萬人次。考量今年度公費流感疫苗打氣熱烈，為了進一步提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群的接種率，並降低重症與死亡風險，疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，自今年12月15日起陸續配送，預計於本週全數完成。由於疫苗接種後約需2週才能產生足夠保護力，面對年末聚會增加可能提升的傳播風險，符合接種資格民眾應儘快前往接種。

廣告 廣告

依據疾管署監測資料顯示，第50週(12/7-12/13)類流感門急診就診計85,374人次，與前一週相當。上週(12/9-12/15)新增10例流感併發重症病例，分別為1例H1N1及9例H3N2；另新增2例死亡個案，包含1例H3N2與1例A型未分型。實驗室監測顯示，目前社區流行呼吸道病原體以流感病毒為主，型別以A型H3N2居多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計已達380例重症病例及68例死亡，重症個案中65歲以上長者占64%，具慢性病史者占83%，且高達92%未接種本季流感疫苗。

針對國際疫情，疾管署指出全球流感活動度上升，主要流行型別為H3N2，且多國已陸續檢出K分支病毒株。觀察鄰近國家疫情，中國整體呈上升趨勢，南方持續升溫，北方則處高點略降；日本、韓國雖處高點但近2週呈下降趨勢。東南亞如泰國、越南等國自9月中旬後進入活躍期，病例增多。此外，東歐、北歐、西南歐、亞洲、西非、北美及中美洲等地流感活動亦有上升情形。

針對國際疫情，疾管署指出全球流感活動度上升，主要流行型別為H3N2，且多國已陸續檢出K分支病毒株。觀察鄰近國家疫情，中國整體呈上升趨勢，南方持續升溫，北方則處高點略降；日本、韓國雖處高點但近2週呈下降趨勢。東南亞如泰國、越南等國自9月中旬後進入活躍期，病例增多。此外，東歐、北歐、西南歐、亞洲、西非、北美及中美洲等地流感活動亦有上升情形。

關於新冠疫情，疾管署說明國內目前處低點波動，第50週門急診就診計1,116人次，主流變異株為NB.1.8.1。上週新增1例新冠併發重症本土病例，無新增死亡。自今年10月起累計42例重症，其中5例死亡，重症者多為65歲以上長者及具慢性病史者，且95%未接種本季新冠疫苗。全球方面，近期陽性率略升，變異株以XFG所占比例最高，其次為NB.1.8.1；鄰近之中國、日本、韓國則以NB.1.8.1為主。世界衛生組織(WHO)近期新增BA.3.2為監測中變異株，雖所占比例仍低，仍須持續觀察。

疾管署進一步強調，近期氣溫變化劇烈，加上歲末聚會活動頻繁，國內仍持續新增流感及新冠併發重症病例，民眾務必防範呼吸道傳染病，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫。疾管署再次呼籲，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成疫苗接種，以降低感染後發生重症和死亡風險。目前全台約有4,400餘家接種合約院所，民眾可透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢，並多利用「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」資訊，先電洽預約，節省排隊時間。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄大發工業區大火 47人急撤離！人為疏失釀禍 環保局開鍘最高500萬

星宇航空重啟「台北－馬尼拉」航線！年底前訂票可享1千元優惠