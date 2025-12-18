歲末聚餐多又遇低溫夾擊 醫提醒3策略護心血管

（中央社記者沈佩瑤台北18日電）歲末年終餐敘多，高脂飲食加上天氣轉冷，醫師提醒，心血管死亡率恐高出32%，建議聚餐優先選清蒸等少油料理，穿搭保暖衣物，聚餐後適度散步、伸展，有助降低風險。

耶誕節、跨年、尾牙等節慶聚會接連登場，火鍋、烤肉、甜點等是聚餐常見選項，普遍含有大量飽和脂肪，滿滿都是心血管負擔地雷。執業心臟內科醫師曾國翔今天透過新聞稿提醒，頻繁攝取容易導致血脂與血液濃稠度升高，成為心血管負擔加劇的原因。

除了飲食，曾國翔指出，氣溫降低也對心血管造成另一波沉重壓力，因為低溫會使交感神經活性上升，造成血管收縮、血壓升高，加重心血管系統負擔。

曾國翔表示，研究顯示，氣溫每降低攝氏1度，心血管疾病的發生率便會上升約1.2%，死亡風險更提升1.6%，在寒流或連日低溫的情況下，心血管疾病死亡率更可能高出32%，若日常中忽略血脂與血管保健，心血管疾病風險可能大幅增加。

曾國翔提醒守護血脂3策略，首先是聚餐時優先選擇清蒸、川燙、少油料理；火鍋與烤肉搭配蔬菜、海鮮與豆製品，減少高脂內臟、油炸物與奶油甜點攝取。

再來是外出穿著足夠保暖衣物，避免血管因低溫劇烈收縮。曾國翔說，聚餐後可適度散步、伸展，可促進血液循環，減輕血管壓力；呼籲民眾提高警覺，重視日常血脂變化與心血管保護，避免節慶歡聚反而造成高膽固醇的健康隱憂。

衛生福利部國民健康署強調，如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，很有可能就是心臟病急性發作，應該儘速就醫。（編輯：管中維）1141218