歲末聚餐怎麼選？這有海膽、和牛、蝦蝦霜淇淋 再抽新年好運籤

隨著歲末鐘聲將近，職人系餐飲集團橘焱胡同瞄準年底企業尾牙、部門聚餐與親友聚會需求，集結旗下「星胡同」航線燒肉餐酒館、「胡同燒肉」日式職人精緻燒肉、「四代目菊川」鰻魚飯專賣與「一幻」北海道蝦湯拉麵等四大品牌，同步推出冬季限定料理與優惠活動。

星胡同牛氣烘烘套餐。（圖／品牌業者提供）

星胡同｜冬季航線料理星升等，獻上海膽、和牛開啟歲末星級饗宴

「STAR HUTONG 星胡同」以創新燒肉美學結合「航線料理」概念，帶領年末聚餐的饕客展開一場星級饗宴。冬季推出的全新套餐，由「炙燒和牛塔塔佐海膽」揭開序幕，旬味海膽的鮮甜與和牛油脂交織，為這趟味蕾航程展現風味與口感的層次美學。

三款星饗宴套餐兼顧不同聚餐需求，包含 4,680 元「江戶之星壽喜燒」，以及每套 6,666 元「天守牛盛套餐」與「牛氣烘烘套餐」。

星胡同即日起推出江戶之星壽喜燒套餐。（圖／品牌業者提供）

為與賓客同迎接新年，推出「星胡同迎新尊饗回饋」活動，即日起至2026年1月26日止，凡單筆消費滿5,000元，即贈9折回饋券乙張；消費滿8,888元並完成指定活動貼文分享，可再獲得市價2,500元的「北海道直送海膽乙盒(250g)」或「日本和牛菲力牛排(130g)」二擇一。

胡同燒肉｜以職人專注致敬海膽旬味，消費3萬送桶裝生啤

胡同燒肉於歲末檔期推出海膽系列新品─滿溢海膽鮭魚卵、贅澤海膽丼、御作炙燒海膽豚，三道新品皆採每日限量供應。

胡同燒肉即日起推出海膽系列新品。（圖／品牌業者提供）

胡同燒肉同步祭出桶裝生啤回饋方案，即日起至2026年1月29日，平日周一至周四單筆消費滿3萬元，即可獲贈10公升桶裝生啤酒(約20杯)。

胡同燒肉-聚在胡同最對味活動。（圖／品牌業者提供）

四代目菊川｜大吉籤詩迎新年，鰻滿好運伴團聚

名古屋鰻魚名店「四代目菊川」，以職人炭火燒鰻工法深受饕客青睞。歲末推出期間限定「鰻滿雙人御膳」，集結明太子鰻三吃、魚卵鰻魚丼與白燒鰻魚等多道美味料理，滿足家庭聚會、商務用餐的年終團聚需求。

四代目菊川推出鰻滿雙人御膳。（圖／品牌業者提供）

迎接新年，四代目菊川舉辦「鰻滿好運祈福」，即日起至2026年1月31日，單筆消費滿2,000元即可參加「好運鰻滿抽大吉籤」，人人有獎，象徵來年運勢百分百如魚得水。

四代目菊川好運鰻滿祈福謝禮活動。（圖／品牌業者提供）

一幻拉麵｜新年炫 FOOD 蝦爆登場，雙人套餐超有感

深受年輕族群喜愛的北海道蝦湯品牌「一幻拉麵」，於歲末推出多款蝦味新品，主打以招牌甜蝦湯頭搭配炙燒黑虎蝦的「真蝦拉麵」，每碗售價 420 元。

一幻拉麵推出招牌甜蝦湯頭，搭配炙燒黑虎蝦的「真蝦拉麵」。（圖／品牌業者提供）

台北信義店更加碼推出吸睛的「蝦蝦霜淇淋」，鹹甜交織的口感為餐後增添驚喜。凡單筆消費滿 NT$600（含）即可參加好運籤抽獎，還有機會免費吃拉麵，活動只到2026 年 1 月 31 日。

一幻拉麵蝦蝦霜淇淋。（圖／品牌業者提供）

同時推出優惠價 699 元的「炫 FOOD 雙人餐」。

一幻拉麵推出蝦在一起過新年抽籤活動。（圖／品牌業者提供）

迎接馬年，這一鍋餐飲集團推出限定「馬馳萬象圍爐年菜」，以豪華食材組合與早鳥專屬優惠，陪伴消費者輕鬆準備年夜飯。即日起至2026年1月15日預購，不僅能以近5折的超值價格把日本A5和牛、神仙牛肉、台灣黑豚豬五花等豪華新鮮食材帶回家，早鳥再加碼贈送日本黑樺和牛一份券(價值1,388元)與總價值超過8,000元的加菜金券，2026年全年皆可使用。

這一鍋餐飲集團年度限定「馬馳萬象圍爐年菜」。（圖／品牌業者提供）

「馬馳萬象圍爐年菜」套餐主打這一鍋精心熬煮的經典高湯，並提供三款湯底選擇：「聚寶鴛鴦鍋」、「遊春麻辣鍋」、「開歲老火湯」，滿足不同口味需求。

三款經典湯底選擇：「聚寶鴛鴦鍋」、「遊春麻辣鍋」、「開歲老火湯」。（圖／品牌業者提供）

食材包含日本A5和牛拼盤、神仙牛肉、台灣豬肉界精品「台灣黑豚 1983 豬五花」、御正童仔雞腿肉，搭配雲林口湖潮鯛魚片、草蝦等新鮮海味，以及象徵圓滿的花枝蝦丸、松露鮮蝦滑等經典火鍋配料。 早鳥期間限定優惠價 2,980 元，即可享用原價5,800 元的四人份年菜組合。

早鳥限定優惠2,980元即可享奢華肉品如日本A5和牛拼盤、神仙牛肉、以及台灣豬肉界的精品「台灣黑豚1983豬五花」。（圖／品牌業者提供）

2026年1月15日前完成預訂，即可獲得「馬年奔富紅包袋」一份及方便攜帶食材又兼具實用與收藏價值「馬年聚寶保溫保冷袋」一只，以及早鳥再加碼贈送日本黑樺和牛券一份(價值1,388元)，數量有限，贈完為止。

馬年聚寶保溫保冷袋。（圖／品牌業者提供）

這一鍋餐飲集團加碼推出總價值超過 8,000 元的一年份加菜金券，內含旗下四大品牌優惠兌換券，包括蔥鹽牛舌、澳洲和牛板腱等人氣品項，可於2026年全年至這一鍋、燒肉同話、這一小鍋、韓啵韓式料理使用。

年末聚餐多，用餐拍照打卡再享好康，即日起到2026/1/30，平日到全台「夏慕尼」內用2客套餐或1份雙人套餐，比出愛心手勢並合照上傳社群，即可享價值680元的「普羅旺斯海鮮盤」1盤。「阪前鐵板燒」則從2026/1/2~2026/2/28期間，平日到店內用套餐，出示指定活動貼文畫面，於社群分享打卡就款待「黃金軟殼蟹天婦羅」1份。

即日起到2026/1/30期間，平日到全台夏慕尼內用2客套餐或1份雙人套餐，比愛心手勢、合照上傳FB、IG或Thread等社群，就款待1份價值680元的普羅旺斯海鮮盤。（圖／品牌業者提供）

夏慕尼今年攜手米其林餐廳Restaurant G.a行政主廚 David Goerne推出冬季限定的「星級聯名雙人饗宴」，發表以來深獲消費者好評，僅販售至2026/1/11為止。夏慕尼加碼年末寵粉，即日起到2026/1/30期間，平日到全台夏慕尼內用2客套餐或1份雙人套餐，比愛心手勢、合照上傳FB、IG或Thread等社群，就款待1份價值680元的普羅旺斯海鮮盤，一次品嚐嚴選海大蝦、淡菜與季節鮮魚滋味，如內用4客套餐，即贈2份，依此類推。

2026/1/2~2026/2/28期間，平日到店內用套餐，出示「阪前鐵板燒」社群活動貼文，並打卡分享，即款待1份價值396元的「黃金軟殼蟹天婦羅」。（圖／品牌業者提供）

搶攻馬年新年贈禮及圍爐商機，台北君悅推出「悅馬騰飛」系列贈禮，拉長銷售戰線澎派開賣，推出二十款精選商品，囊括六道式大中華外帶圍爐年菜、手工糕點、精美禮盒及連年熱賣的手工元宵，售價自380元自6,888元不等，目標年節外帶贈禮營收上看600萬。

台北君悅馬年外帶年菜開賣，1月16日前享早鳥優惠。（圖／品牌業者提供）

同時，館內除夕圍爐訂位踴躍，兩間自助餐廳、中餐廳及宴會廳與獨立包廂桌宴，於九月上旬即全數滿訂，凱菲屋及彩日本料理除夕夜加開兩輪餐期，凱菲屋圍爐餐價每位4,180元+10%、彩日本料理每位3,880元+10%，以豐盛升級菜色迎賓，目前僅寶艾西餐廳、Ziga Zaga及歡飲廊有零星位席可供預訂。

台北君悅除夕於總裁套房以上房型加開圍爐住宿專案，禮遇含雙人住宿一晚及除夕夜中式桌菜或自助餐選擇。（圖／品牌業者提供）

2026年2月16日晚間，台北君悅全新推出「除夕夜‧圍爐住宿專案」，總裁套房以上房型，任選中式桌菜每桌十位88,888元+10 %，或每位8,888元+10 %中西式自助餐 （最低保證人數10位），席間供應紅白酒及軟性飲料暢飲，當晚雙人住房一晚，含翌日雙人早餐，第三位入住每晚2,400元+15.5%含早餐與加床。

漢堡王將自1月2日起，推出「開運加馬優惠券」，88種優惠餐點組合，最優惠達5折，可使用至2月9日。「開運加馬優惠券」包括「超值雙享組」和「1+1自由配」兩大類優惠。「超值雙享組」共5款餐點可享優惠價5折起，洋蔥圈、薯條等人氣點心都會直接放大成2倍份量。

「1+1自由配」則提供49元、69元、89元3大類餐點組合，供吃貨們任選。選擇障礙者可以依省錢額度擬定策略，像只要89元的小華堡搭配小薯組合，原價168元，現省79元。

多款點心用優惠券享用最划算。（圖／品牌業者提供）

