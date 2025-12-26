歲末聚餐旺季 彭啓明呼籲：讓美好時光也可以『美好食光』

隨著聖誕假期結束，即將迎來跨年、企業尾牙以及農曆春節的聚餐高峰期。環境部長彭啓明今日特別錄製影片提醒全體國人，在享受美好時光、豐盛佳餚的同時，別忘了實踐『美好食光」 「惜食行動（Food Saving）」。

根據環境部過去在節慶期間的廚餘量統計，較平日顯著增加三成以上，這不僅是資源的浪費，更加重了後端處理的負擔，特別讓清潔隊員是壓力最大的時候。

環境部長強調：「減少食物浪費，就是每個人都能參與的氣候行動。我們在餐桌上的每一個選擇，都與台灣 2050 淨零轉型的目標息息相關。」這會造成三種衝擊:

1. 環境衝擊： 被丟棄的食物最終腐爛後會產生甲烷（Methane），這是一種比二氧化碳更強效的溫室氣體。

2. 資源浪費： 浪費食物不只是浪費食物本身，同時也浪費了生產這些食物所需的水、土地、能源和農民心血。

3. 經濟損失： 對每戶家庭而言，這些被丟掉的食物都是直接的金錢損失。

「年年有餘」象徵富足好彩頭，環境部提醒，真正的惜福不應讓剩菜變成環境負擔。彭部長指出，聚餐時可以從源頭開始「點得剛剛好」，既是對廚師手藝的尊重，也是對環境的體貼；若真的吃不完，也鼓勵「大方打包」，讓美味延續到下一餐，「打包不僅是美德，更是一種綠色、時尚的生活態度。」

彭啓明部長溫馨提醒，「食物的終點應該是我們的胃，而不是垃圾桶。」歲末年終的感恩的季節，以「惜食」作為送給台灣環境的一份大禮，減少浪費、降低碳排，共同度過一個綠色、永續且福氣滿滿的新年。

環境部提出將惜食落實於日常生活的簡單實用的小撇步，採買年貨前先「巡視冰箱、開立清單、再行買入」，避免囤積過量；尾牙聚餐則依人數精準訂餐，並自備環保餐盒；若產生廚餘，請落實分類並「瀝乾水分」再丟棄，以減少垃圾負擔與碳排。

環境部教學「歲末惜食三部曲」。首先是「採購篇」，精準規劃並遵循「巡、開、買」口訣，採買前先巡視冰箱庫存、開出購物清單，再進行採買，避免因促銷而囤積過量食材。接著的「用餐篇」強調精準點餐，尾牙或春酒依出席人數精準訂餐，並自備環保餐盒打包剩菜，不僅是惜福，也是減少廢棄物的直接行動。最後的「回收篇」，廚餘務必落實分類，丟棄前瀝乾水分，可有效降低垃圾體積及清運碳足跡。

