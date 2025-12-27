歲末聚餐 彭啟明籲惜食降排碳

歲末聚餐響應綠色惜食行動，讓美好時光也可以成為美好「食」光！環境部長彭啟明表示，聚餐宴席場合若真的吃不完，也鼓勵「大方打包」，讓美味延續到下一餐，「打包不僅是美德，更是一種綠色、時尚的生活態度。」聖誕假期結束，即將迎來跨年、企業尾牙以及農曆春節的聚餐高峰期，彭部長特別錄製影片提醒全體國人，在歡聚享受美好時光、豐盛佳餚之時，別忘了實踐「美好食光」「惜食行動（Food Saving）」。

環境部表示，根據過去在節慶期間的廚餘量統計，較平日顯著增加三成以上，這不僅是資源的浪費，更加重了後端處理的負擔，也是清潔隊員處理廚餘壓力最大的時候。

彭部長鼓勵惜食，「吃多少，點多少」，他強調：「減少食物浪費，就是每個人都能參與的氣候行動。我們在餐桌上的每一個選擇，都與台灣二○五○淨零轉型的目標息息相關。」，並指出浪費食物將造成三種衝擊：一、環境衝擊：被丟棄的食物最終腐爛後會產生甲烷（Methane），這是一種比二氧化碳影響更大的溫室氣體。二、資源浪費：浪費食物不只是浪費食物本身，同時也浪費了生產這些食物所需的水、土地、能源和農民心血。三、經濟損失：對每戶家庭而言，這些被丟掉的食物都是直接的金錢損失。

環境部提醒，真正的惜福不應讓剩菜變成環境負擔。彭部長指出，聚餐時可以從源頭開始「點得剛剛好」，既是對廚師手藝的尊重，也是對環境的體貼；若真的吃不完，也鼓勵「大方打包」，讓美味延續至下一餐，彭部長說：「打包不僅是美德，更是一種綠色、時尚的生活態度。」

彭部長溫馨提醒，「食物的終點應該是我們的胃，而不是垃圾桶。」歲末年終的感恩季節，以「惜食」作為送給台灣環境的一份大禮，減少浪費、降低碳排，共同度過一個綠色、永續且福氣滿滿的新年。

環境部也提出將惜食落實於日常生活的簡單實用的小撇步，採買年貨前先「巡視冰箱、開立清單、再行買入」，避免囤積過量；尾牙聚餐則依人數精準訂餐，並自備環保餐盒；若產生廚餘，請落實分類並「瀝乾水分」再丟棄，以減少垃圾負擔與碳排。