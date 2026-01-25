歲末聚一堂 與善同行凝聚力量

提前感受年味，慈濟社區歲末祝福持續進行中，看到彰化、跟苗栗的部分。苗栗三義活動現場，結合太鼓、舞蹈等等，熱鬧中不失人文氣息，而在彰化，特別邀請50位富有愛心店家，來到參加活動，串聯社區善念之外，也親自見證、小錢行大善的真實例子。

梵唄勇健操，為彰市二歲末祝福，揭開序幕。50位富有愛心店家，連同親友上百人，虔誠參與。

富有愛心店家 黃璿芸：「一起接受慈濟人的祝福，一起接受上人的祝福。」

富有愛心店家 葉環松：「因為共善，大家一起共同來參與。」

百貨行老闆羅漢鋒，太太剛受證委員，自己也是福田志工，邀岳母跟好友來參加。

富有愛心店家 羅漢鋒：「來了解我們慈濟的一些精神，還有來感受這個氛圍。」

慈濟志工 王芬蘭：「他們不僅是店家，也是福田志工，更是弘揚無量義經的使者。」

還有在地里長主動包遊覽車，共襄盛舉。

建寶里長 陳堂怡：「帶我們的里民，來參加慈濟的盛會。」

鏡頭轉到鹿港場次歲末祝福，兒童班小朋友募愛行善。「我們在義賣。」

啟發善念，從小扎根。

慈濟志工 周佩玉：「讓家長可以參加歲末祝福，我們的孩子也可以來力行這樣的善行。」

而在三義這場歲末祝福，有太鼓及舞蹈表演，熱鬧中展現人文氣息。人人領受福慧紅包，感受新年祝福。

苗栗縣議員 羅貴星：「每一個家庭，也得到我們上人這分愛之後，能夠繼續地傳播下去。」

三義慈濟中醫醫院院長 葉家舟：「我們(醫院)邁入第4年，我們會更加地努力，去照顧我們的鄉親。」

木雕之鄉，志工用想師豆用心布置，無聲傳法，散播善的種子。

