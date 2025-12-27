歲末聯歡 慈暉女獅會「2025年異國趴」萬種風情
【記者 林明益／宜蘭 報導】迎接新年新氣象，宜蘭縣慈暉獅子會舉辦一場「2025年異國趴」活動，邀請頭城獅子會、復興獅子會、企業家獅子會共同舉行四會「會際聯誼」歲末聯歡會，由清一色女獅友的慈暉獅姊們穿著不同的服裝迎賓，讓整個會場充滿異國風情。而這項「異國趴」活動也特別由來賓票選前三名贈送獎金獎品，趣味十足，場面溫馨。
▲獅子會第二專區主席謝善有(左)加碼獎金給慈暉異國趴活動第一名陳雪萍獅姊。
國際獅子會300A5區第四分區頭城會、復興會、慈暉會、企業家會等四個分會是宜蘭縣目前僅存尚在輪流舉辦「會際聯誼」的分區，四分區獅友感情濃厚，為彰顯特色，每年在歲末由慈暉獅子會輪值承辦宴會都有不一樣畫面，繼去年慈暉獅友的「變裝秀」記憶猶新，今年推出的「異國趴」時裝秀，有日本和服、中國旗袍、韓國高麗及印度、越南等風情服飾，讓現場彷彿進入異國時代空間，場面氣氛非常熱鬧。
▲三位副總監左起陳泓志、張天保、吳坤佶上台合唱「世界第一等」助興。
慈暉獅子會「2025年異國趴」餐會活動假宜蘭金樽會館舉行，除了四分會獅友聯誼，有第一副總監張天保、第二副總監吳坤佶、第三副總監陳泓志、第二專區主席謝善有、第五專區主席陳勝村、第四分區主席吳明達、第五分區主席郭麗真、第十七分區主席林來好等領導獅友到場，現場並邀請中央獅子會及24-25年會長聯誼會、25-26年會長聯誼會等會長同學前來共敘聯誼，另外慈暉會的「友好會」來自花蓮縣的第一獅子會由會長黃子郡及來自台北市松鶴獅子會會長凃鴻明也都組團前來共襄盛舉，場面熱鬧。
▲慈暉獅子會長吳文文(左)與穿著日服韓服不同風情獅姊留影。
慈暉之夜「2025年異國趴」餐宴席開近20桌，晚會由許馨尹獅姊主持，並在吳文文會長致歡迎詞及率先開唱拉開序幕，會中包括三位副總監及各分會獅友陸續上台高歌助興，台下獅友則高興聯誼杯酒盡歡，在掌聲及乾杯聲中度過愉快的歲末晚會。
此外為帶動氣氛的「2025年異國趴」服裝秀票選活動，經過在場獅友每人一票選出前三名人選，開票結果由穿扮大陸雲南苗族服的陳雪萍獅姊以45票獲得第一名，吳文文會長的印度女裝扮獲37票得到第二名，陳碧速獅姊的旗袍裝則拿到20餘票獲第三名，其餘未入選的獅姊也獲得很多的掌聲。入選獅姊隨即邀請張天保等三位副總監上台代表頒發獎品及加碼的獎金。(照片記者林明益攝)
