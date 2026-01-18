歲末聯歡 臺中醫院護理之家 歌仔戲饗宴伴長輩健康快樂迎馬年

歲末年終，衛生福利部臺中醫院護理之家昨（17）日邀請知名「小金枝歌仔戲團」指導的人間大學歌仔戲社團，到醫院公益演出改編的經典歌仔戲劇碼「回窯笑傳」，廖妙淯副院長、護理科徐瑪玲主任也陪大家重溫兒時歌仔戲棚下看戲的回憶，並提前跟大家賀年，祝福大家新年快樂。(見圖)

促成這場歌仔戲演出的臺中醫院志工隊長鄭靜吟說，因為她媽媽愛看歌仔戲而跟劇團結緣，希望透過歌仔戲熱鬧演出陪醫院護理之家長輩與家人提前感受過年的歡樂氣氛，她還特別帶了自製的紅龜粿、甜米糕、碗粿等小點心給現場志工與長輩家屬，分享過年吃粿的喜氣，現場氣氛溫馨動人。

廣告 廣告

廖妙淯副院長說，《回窯》是小金枝歌仔戲劇團表演的一部重要劇目，講述了王寶釧在寒窯中苦守十八年的故事。很感謝去年創團滿一甲子的小金枝歌仔戲劇團團長林美雀，率領人間大學歌仔戲社團的子弟兵，連續兩年到台中醫院精采演出，今年更將王寶釧苦守寒窯的悲苦劇，巧妙改編成風趣幽默有快樂結局的劇本，讓每個長輩與家人笑聲不斷；廖副院長並代表醫院頒贈感謝狀給演出團員，謝謝她們陪長輩提前歡度佳節。

今年九十一歲的秀英阿嬤，從小就愛看歌仔戲，是不折不扣歌仔戲迷，對王寶釧回窯戲碼熟悉且喜愛，覺得今天演員演唱俱佳，劇本寫得相當風趣幽默，超精彩，她很珍惜他們到醫院一年一次的演出，希望常常來醫院演出。