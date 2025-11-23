歲末萬歲 國旅住宿買一送一

普發一萬到手後，想好怎麼用沒？或許很多人的「第一志願」是買機票出國，不過若時間不允許，來趟國旅倒也是不錯選擇，不管是選擇台灣高鐵的「飯店聯票」歲末優惠，或是直接選擇各家飯店的「普發一萬」專案，都有機會享受到買一晚送一晚、房型升等、超值好禮、美食饗宴等禮遇，不妨著手規畫耶誕與跨年假期，把普發一萬的效益放到最大。

高鐵今年的「飯店聯票」歲末優惠，搭上普發一萬的話題，順勢加碼，尤其與晶華、雲朗及洛碁三大飯店集團的優惠最多，像是入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅共13館，除享加購高鐵車票平日7折、假日8折優惠，指定館別平日入住更享升等套房禮遇。

廣告 廣告

舉例來說，如果選擇台北晶華酒店，入住精緻客房一大床每晚6660元起，還加贈早餐、觀光巴士日間票；至於想遠離塵囂靜享悠閒泡湯時光的旅客，則可選擇宜蘭晶泉丰旅，入住泉思套房一大床含早餐每晚6035元起，還有Happy Hour飲品無限暢飲及各式點心。

雲朗集團提供入住台北君品、日月潭雲品、嘉義兆品、高雄翰品、品文旅礁溪共5館，加購高鐵票享平日7折、假日8折優惠。入住日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房一泊二食11500元起，在湖光山色的陪伴下放鬆身心。

小資族則可選擇入住洛碁集團台北市精華地段共10館，加購高鐵票享平日7折、假日8折優惠，並每人贈送日本湯旅泡湯溫泉粉；其中以入住洛碁新仕界館經濟雙人房含早餐為例，每房只要1800元起；旅客於入住時出示高鐵TGo會員手機畫面，每房再加贈茄芷袋。

台中長榮加碼 祭出滿萬送萬

除了三大飯店集團，高鐵還有「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，透過飯店官網訂房，入住台中長榮桂冠酒店，即享「滿萬送萬」飯店加碼優惠，單筆消費滿額即可獲得1萬元抵用券，回饋立馬加倍；另入住高雄承億酒店三天兩夜專案，尊爵套房兩晚只要萬元起，加贈行政酒廊禮遇兩客，比萬元更超值。

雀客送雙人房 萬豪下殺3.4折

不僅高鐵積極搶攻普發商機，各大飯店幾乎是有志一同，雀客國際重磅推出《全民普發 萬元FUN大》超狂限時旅宿優惠，只要從雀客國際活動頁面下單，預訂專案並成功入住，指定期間內就送「雀客國際暢遊平日住宿招待券」雙人住宿券，放大超值住宿體驗，全台31館一次解鎖，花一晚直接獲得雙倍幸福。

台北萬豪酒店則是推出「萬元奢享假期」一泊二食住房專案，把萬元變成超值旅遊體驗，雙人入住經典客房即享免費升等豪華客房，含兩客Garden Kitchen豐盛自助式早餐，額外加碼能欣賞台北101、松山機場飛機起降絕美景致的20樓高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill豪華海陸餐，相當原價3.4折，省近2萬元。

麗萬套房萬元住 凱達推買一送二

台北士林萬麗酒店喊出「現金放大術」，選擇雙人入住「尊貴客房」再贈送「市景房住宿券」乙晚，或以1萬元直接解鎖26坪、原價逾12萬元的「萬麗套房」，皆含萬麗軒中餐廳主廚精選七品套餐，入住萬麗套房再享雙人自助早餐與行政酒廊禮遇，完美體驗尊榮假期。

台北凱達大飯店也瞄準普發一萬，以「全民共享、幸福放大」為概念推出「豪享度假」超值限量住房專案，即日起至2026年4月30日止，只要一萬元即可於周一至周四入住豪華套房享買一送一、家庭房買一送二，周五每晚也只要加價400元，直接把幸福加倍放大。

嘉義福容voco酒店更是一口氣推出三大住宿方案，只要1萬元整就能吃飽住滿，超值的「雙人度假組合」，入住「高級客房一大床」連續兩晚，除含翌日雙人早餐，再加碼贈送一晚價值2000元的等值晚餐，房客可自由選擇在田園西餐廳享用半自助式晚餐，或於福粵樓品味粵式套餐，輕鬆打造完美假期。