歲末萬歲 國旅住宿買一送一
普發一萬到手後，想好怎麼用沒？或許很多人的「第一志願」是買機票出國，不過若時間不允許，來趟國旅倒也是不錯選擇，不管是選擇台灣高鐵的「飯店聯票」歲末優惠，或是直接選擇各家飯店的「普發一萬」專案，都有機會享受到買一晚送一晚、房型升等、超值好禮、美食饗宴等禮遇，不妨著手規畫耶誕與跨年假期，把普發一萬的效益放到最大。
高鐵今年的「飯店聯票」歲末優惠，搭上普發一萬的話題，順勢加碼，尤其與晶華、雲朗及洛碁三大飯店集團的優惠最多，像是入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅共13館，除享加購高鐵車票平日7折、假日8折優惠，指定館別平日入住更享升等套房禮遇。
舉例來說，如果選擇台北晶華酒店，入住精緻客房一大床每晚6660元起，還加贈早餐、觀光巴士日間票；至於想遠離塵囂靜享悠閒泡湯時光的旅客，則可選擇宜蘭晶泉丰旅，入住泉思套房一大床含早餐每晚6035元起，還有Happy Hour飲品無限暢飲及各式點心。
雲朗集團提供入住台北君品、日月潭雲品、嘉義兆品、高雄翰品、品文旅礁溪共5館，加購高鐵票享平日7折、假日8折優惠。入住日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房一泊二食11500元起，在湖光山色的陪伴下放鬆身心。
小資族則可選擇入住洛碁集團台北市精華地段共10館，加購高鐵票享平日7折、假日8折優惠，並每人贈送日本湯旅泡湯溫泉粉；其中以入住洛碁新仕界館經濟雙人房含早餐為例，每房只要1800元起；旅客於入住時出示高鐵TGo會員手機畫面，每房再加贈茄芷袋。
台中長榮加碼 祭出滿萬送萬
除了三大飯店集團，高鐵還有「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，透過飯店官網訂房，入住台中長榮桂冠酒店，即享「滿萬送萬」飯店加碼優惠，單筆消費滿額即可獲得1萬元抵用券，回饋立馬加倍；另入住高雄承億酒店三天兩夜專案，尊爵套房兩晚只要萬元起，加贈行政酒廊禮遇兩客，比萬元更超值。
雀客送雙人房 萬豪下殺3.4折
不僅高鐵積極搶攻普發商機，各大飯店幾乎是有志一同，雀客國際重磅推出《全民普發 萬元FUN大》超狂限時旅宿優惠，只要從雀客國際活動頁面下單，預訂專案並成功入住，指定期間內就送「雀客國際暢遊平日住宿招待券」雙人住宿券，放大超值住宿體驗，全台31館一次解鎖，花一晚直接獲得雙倍幸福。
台北萬豪酒店則是推出「萬元奢享假期」一泊二食住房專案，把萬元變成超值旅遊體驗，雙人入住經典客房即享免費升等豪華客房，含兩客Garden Kitchen豐盛自助式早餐，額外加碼能欣賞台北101、松山機場飛機起降絕美景致的20樓高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill豪華海陸餐，相當原價3.4折，省近2萬元。
麗萬套房萬元住 凱達推買一送二
台北士林萬麗酒店喊出「現金放大術」，選擇雙人入住「尊貴客房」再贈送「市景房住宿券」乙晚，或以1萬元直接解鎖26坪、原價逾12萬元的「萬麗套房」，皆含萬麗軒中餐廳主廚精選七品套餐，入住萬麗套房再享雙人自助早餐與行政酒廊禮遇，完美體驗尊榮假期。
台北凱達大飯店也瞄準普發一萬，以「全民共享、幸福放大」為概念推出「豪享度假」超值限量住房專案，即日起至2026年4月30日止，只要一萬元即可於周一至周四入住豪華套房享買一送一、家庭房買一送二，周五每晚也只要加價400元，直接把幸福加倍放大。
嘉義福容voco酒店更是一口氣推出三大住宿方案，只要1萬元整就能吃飽住滿，超值的「雙人度假組合」，入住「高級客房一大床」連續兩晚，除含翌日雙人早餐，再加碼贈送一晚價值2000元的等值晚餐，房客可自由選擇在田園西餐廳享用半自助式晚餐，或於福粵樓品味粵式套餐，輕鬆打造完美假期。
其他人也在看
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 1 天前
逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況
（記者周德瑄／綜合報導）近期由於國際關係的緊張情勢，中國外交部發布了「近期暫勿前往日本」的建議，導致大量中國飛 […]引新聞 ・ 14 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞]台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景EBC東森新聞 ・ 12 小時前
日本住宿降價？旅遊達人點名東京3處現降幅
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言，引發中日兩國關係緊張，中國外交部呼籲公民暫時避免前往日本旅遊，讓旅客紛紛退定行程，連帶讓日本旅遊「變便宜」。日本旅遊達人林氏璧表示，東京...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
走入白石湖 遇見秋天最幸福的山城風景
天氣逐漸轉涼、微風徐徐，正是踏青好時節！臺北市大地工程處邀請大家走進內湖白石湖社區，展開一場秋季限定的幸福小旅行。不僅能眺望山林與城市景色，沿途還能欣賞全新的白石湖吊橋、古錐埤、同心池、夫妻樹、許願步道與碧山巖等景點，更不用說還有著許多果園位於社區中，每一步都充滿故事與驚喜。這個秋天，就讓白石湖的微風和山景療癒你的心，享受屬於臺北的山城慢旅吧！大地工程處表示，白石湖社區被群山環繞，景緻優美，農村風貌純樸宜人，豐富的風景元素突顯出這裡的獨特性。首先介紹臺北第一座大跨距吊橋-「白石湖吊橋」，以以龍骨造型聞名，自99年啟用以來，白石湖吊橋已成為社區的地標與人氣打卡點，更是串聯周邊農村與步道景點的重要存在! 跨過吊橋後，白石湖的美好才正要開始。古錐埤是當地居民齊心開鑿的蓄水池，象徵著社區的團結與記憶；浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣，每一季都可拍出不同風景；遠方的夫妻樹則相互依偎，守護著這片幸福土地。當然別錯過「許願步道」入口處那棵被稱為「許願樹」的巨大烏心石老樹，在這裡輕聲許願，彷彿讓老樹見證，讓山風帶著飛翔而實現。沿途伴隨蟲鳴鳥語、花草香氣，讓人不知不覺放慢腳步、深呼吸，感受白石湖台灣好新聞 ・ 22 小時前
郵輪公司開新航程"高雄直航菲律賓" 6天就能玩遍兩國
民視新聞／綜合報導郵輪公司旗下的新郵輪，停靠高雄港旅運中心，在船上舉辦首航記者會，宣布開啟高雄直航菲律賓的新航程，成為目前全台唯一從南台灣出發的郵輪品牌，旅客只需要6天5夜，就可玩遍兩個國家三個城市。民視 ・ 1 天前
富岡鐵道藝術生活節登場 卓榮泰盼增進全台各火車站觀光量能
行政院長卓榮泰昨（22）日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、台鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，以增進整體鐵道觀光量能，進一步帶動火車所行經每一座城市的進步與發展。他期盼全台各火車站皆能嘗試推動類似今日活動，彰顯各自車站的文化與故事，桃園電子報 ・ 20 小時前
遊日資訊交通情報大爆炸！桃園機場 T3 進度、機捷夜班、台北捷運電子支付7大交通亮點一次看
日本觀光資訊更新頻繁快真上！近期正準備飛日本、規劃行程的旅客，可能要先更新一下最新的交通與航班資訊啦！不只日本自由行規則可能大轉彎，台灣端的機場、捷運、航空公司也同步大升級。從桃園機場第三航廈的階段啟用，到台北捷運電子支付上線、桃園機捷紅眼班專用班次、航空 Wi-Fi 免費化等，都將直接影響旅客的旅行體驗。以下一次7大重點，讓你真正做足準備再出國！景點+ ・ 4 小時前
杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免
苗栗銅鑼杭菊正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來欣賞金黃花海！攝影專家張麥斯提醒，拍攝時須注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片，避免產生「靈堂照」的錯覺。除了苗栗銅鑼，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度，民眾要注意保暖。TVBS新聞網 ・ 1 天前
試乘報告／國泰航空全新打造香港機場貴賓室 「逸連堂」候機必做三件事
國泰集團近年投資逾港幣一千億元，提升機隊、客艙產品和數位創新等多個領域的體驗，重塑貴賓室亦是創新計劃的一部分。改裝後在2025年5月先發登場的「逸連堂the Bridge」，位在香港國際機場的便利位置，除了保留常客喜愛的經典元素，又加入一系列新設計，提升乘客的候機體驗，難怪許多旅客就算不搭商務艙，也要用亞洲萬里通里程兌換使用國泰貴賓室，而在全新的the Bridge，一定要做以下三件事，就能讓候機體驗大大加分。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
宜蘭冬遊趣 消費集點抽豪禮
為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光工廠，交通部觀光署東北角管理處結合宜蘭觀光工廠、旅宿業者，從即日起到12月31日止推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO 消費集點豪禮等你抽」，有Apple iPhone 17、飯店住宿券等獎項，邀請遊客來一趟冬季限定的宜蘭集點之旅。中時新聞網 ・ 1 天前
行李準備好！東京池袋住宿現甜甜價 1晚最低不到700
即時中心／林韋慈報導中國近期因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，祭出報復式經濟制裁，尤其觀光業首當其衝，大規模式的取消航班以及祭出限令，傳出至少54萬張中國赴日的機票遭取消。這波退訂潮，也讓日本觀光市場出現變化，引發網友討論是否因此帶動旅宿降價。民視 ・ 1 天前
桃機攜手日本阿蘇熊本機場推廣臺灣觀光
記者古可絜／綜合報導 桃園機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場以來，持續以多元形式深化合作，機場公司今明（23、24）兩日結合交通部觀光署、國籍航青年日報 ・ 1 天前
走入川端康成「雪國」源想地、入住900年歷史旅店！謝金河細數日本千年百年企業：在中國很少見
在川端康成的雪國遺址感受日本Style！這次新潟行，我們最後兩天入住越後湯澤的高半旅館，領隊只告訴我們這是川端康成在1968年得到諾貝爾文學獎「雪國」的源想地。我們一進大堂就看到旅館仍保留當年川端康成住過的房間及川端康成的著作，也讓我們進入「穿過縣界長長的隧道就是雪國，夜空下變得更茫茫，火車站號誌停下⋯⋯」的雪國世界。今周刊 ・ 1 天前