歲末行腳首站 澳洲志工圓滿想師情

上人歲末行腳第一天，中午來到新店靜思堂，所有人都熱烈歡迎上人的到來，北區第一天的分享，就是和上人介紹各聯區的新幹部，也讓他們和上人聊聊未來的願景。也有人特別遠渡重洋，就是為了要見上人一面，看到心心念念的上人，淚水都止不住。

「你要自己動一動，這樣就不會冰了。」

為了盡快看到上人，再冷的天，孩子們也守在門口。「我走入慈濟6年，心心念念想見師父，今天終於能夠見到了，真的感恩。」

從澳洲遠渡重洋，只為見上人一面。慈濟志工 張建霞：「我覺得現在內心，感覺非常地感恩，弟子來得太晚了，我相信一定是上一世不夠精進，才讓這一世 是這樣的因緣，所以我 唯有把握當下。」

廣告 廣告

來到新店靜思堂，上人聽見北區慈濟志工的成長，比誰都開心。證嚴上人開示：「人多 人多力量大，人人都是 真正身體力行，所做的事情很多，感動人的事情也很多，應該大家 把握因緣，師父來了 我們有做什麼，趕快拿出來做分享，這是我最期待的。」

大家一方面介紹各聯區的幹部新面孔，一方面傾訴感恩之心。在慈濟承擔新的職務，大家都向上人發願，不忘初心。慈濟志工 劉麒峯：「想到上人講的一句話，對的事 做就對了，弟子明白 很多的時候，自己就是最大的障礙者。」

證嚴上人開示：「我們有做(善事)，我們要有責任說，要說的很多 很多話可以說，因為我們做很久，我們在做 有人跟著我們一起，我們要常常放在記憶中，因為萬般帶不走 唯有業隨身，我們所做的都是善業，我們都是善業 這個業的種子，我們要常常記得。」

歲末行腳到台北這一站，所有寒冷都被溫暖。「歡迎回新店的家。」

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

