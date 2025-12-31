歲末表揚破案警力 北港警方全面強化治安

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】歲末年終，警方守護治安的努力不被忽略。雲林縣警察之友會北港辦事處主任謝政峯，於12月31日上午前往北港警分局，出席主管會報並表揚近期在打擊犯罪與防詐工作上表現優異的警察同仁，為第一線警力送上肯定。

本次受表揚的員警，涵蓋偵查隊、北辰聯合所等6個單位、共21人，主要表現來自「識詐2.0」執行計畫及多起刑案偵破成果。警方透過精準分析與主動查緝，有效降低詐欺風險，展現維護地方治安的專業能量。

謝政峯指出，面對近期全國矚目的治安議題，雲林縣警察局已啟動全縣戒備與應變機制，針對大型活動、重要節點與人潮集中場所，全面提升巡邏強度，確保突發狀況能即時處置，降低治安風險。

北港警分局長陳勇誌表示，為確保115年元旦升旗活動安全順利，活動地點移師北港後，警方已規劃完整警衛與交通疏導勤務，嚴防人潮推擠與踩踏意外。他也呼籲民眾配合警方指引，避免攜帶危險物品，如發現可疑人事物，立即撥打110通報，警方將迅速到場處理，全力維護社會安全。（照片／北港警分局提供）