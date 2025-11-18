歲末購物旅遊旺季 海關緝毒不手軟

關務署提供

歲末購物及旅遊旺季來臨，海關持續運用各項查緝工具，透過強化跨機關緝毒合作及深化國際情資交流，阻截毒品於關口。關務署統計，一一四年截至十月已緝獲毒品四二一案，毛重達一萬八千餘公斤，其中三九二案在無密報情形下由海關自行查獲，占比超過九成，以查獲毒品重量而言，相較去年同期增幅達一七○％，整體緝毒成果豐碩。

關務署十八日表示，行政院自一一四年起推動「新世代反毒策略行動綱領（第三期一一四至一一七年）」，為落實政府反毒政策，海關於通商口岸嚴密執行邊境緝毒任務。

綜整分析邊境緝毒案件，查獲種類以第四級毒品先驅原料一萬二千公斤最多，大麻及安非他命次之，海洛因及愷他命亦有所斬獲；運毒途徑以快遞貨物及國際郵包為私梟常用手法，值得注意的是，入出境旅客攜毒共一七五案，創近年新高，顯示疫情後國際商貿活動及跨國旅遊盛行，間接推升空中飛人走私運毒犯罪態樣。

關務署表示，第二級毒品依托咪酯、大麻及第三級毒品墨西哥鼠尾草等物品，因所含成分具成癮性、濫用性及對社會危害性之特徵，在我國屬公告列管毒品品項，運輸者涉違反「毒品危害防制條例」，最重可能被處死刑或無期徒刑，且未遂犯同樣受罰，呼籲國人切勿以身試法。