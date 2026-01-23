歲末趕工潮將至 勞動部啟動大規模勞動檢查

歲末期間雇主趕工易生職災，勞動部今天(23日)宣布啟動115年(2026年)春安勞檢，全國將實施5,065家次檢查，除實施勞動檢查外，並配合「強化職場減災行動計畫」，擴大民間參與。

隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害及因超時工作產生過勞風險，也相對升高。

勞動部職業安全衛生署組長陳光輝表示，為避免職災發生，23日起正式啟動為期40天的「115年(2026年)春安期間加強職場防災實施計畫」，預計實施5,065家次檢查及30場次宣導，並針對勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等，鎖定零售量販店、餐飲業及交通運輸業等加強實施勞動條件檢查。

廣告 廣告

陳光輝提醒，工廠歲修作業應確實辦理進場管制與承攬管理等事項，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。他說：『(原音)工作場所堆放大量易燃建材極易發生火災，所以包括食品倉儲新建工程、供公眾使用建築物裝修工程、石化及化學工廠、囤積大量化學品工作場所或倉庫，應強化危害物管理與動火許可，營造工程方面，則應落實施工架與模板支撐倒塌崩塌災害預防。』

陳光輝指出，除了實施勞動檢查外，今年春安勞檢將配合「強化職場減災行動計畫」，擴大民間參與，邀請全國營造業職業安全衛生促進總會及中華民國工業區廠商聯合總會等民間資源，同時請消防、建管、經濟、交通及農業等部會主管機關加強宣導、輔導及督導，全面落實職場防災。

根據統計，去年春安勞檢共檢查9,600家次，其中停工276項、總罰鍰新台幣6400多萬元，主要違規項目為2公尺以上沒有安全網或護欄等防墜落措施等。陳光輝說，去年春安期間共有19人職災死亡，其中營造業5人、製造業6人，呼籲雇主遵守相關法規，讓每名勞工都能平安回家過年。(編輯：許嘉芫)