歲末轉運！命理師揭「做3件事」迎好運 每月「開運剪髮日」曝光
生活中心／彭淇昀報導
歲末年終將至，有些人想為新的一年增添能量，趕緊布局2026年好運氣。命理師湯鎮瑋公開「轉運必做3件事」，可逢凶化吉，大事化小、小事化無，迎接好運到來。此外，湯鎮瑋老師更分享14個農曆剪髮吉日，針對財庫、健康、桃花、事業等不同運勢，選擇對應日期剪髮，有助於提升氣場，讓自己準備好迎接新的開始，開啟順遂光明的一年。
湯鎮瑋表示，想要轉運、開運，只要做到「3件事」並理解其中的道理，在2026年一定會有不錯的運氣，就算流年剛好較不利也沒關係，提前做以下3件事，能幫助逢凶化吉、大事化小、小事化無。
湯鎮瑋說明，3件事分為3個方向，包括「人、時間、空間」。轉運的第一步在於「人」，也就是從自己開始做起。他指出，當運氣不順時，人往往情緒低落、缺乏動力，甚至連外在打理都懶得顧，但這正是最該反過來做的時候，「越不順，越要好好打扮自己」。無論是剪髮、換造型、添購新衣，都能提升外在氣場，帶動整體能量。
同時，湯鎮瑋也提醒要落實「斷捨離」，將磁場不佳的舊衣物淘汰，還能捐贈二手衣，為自己與他人都帶來正向循環。除了外在，內在的淨化也同樣重要。他分享自身經驗，當心煩意亂時會透過念經、持咒穩定心緒，並鼓勵大家依自身信仰，遠離帶來負面情緒的人事物，真正做到有智慧地放下。
第二個關鍵則是「時間」。湯鎮瑋表示，選對時間做轉運行動，效果事半功倍，尤其「天赦日」被視為一年中適合懺悔、發願與祈福的重要日子。他特別點名，2025年底至2026年農曆年前，剩下2個天赦日，其中12月21日冬至當天恰逢天赦日，被認為能量格外強大，是換新運的好時機。
此外，2026年1月6日的天赦日，以及「清屯日」與除夕，也被視為適合除穢、更新的重要時點。無論是添購新衣、更換皮夾，或擺放開運物品，都能在這些日子進行，強化轉運效果。
第三個重點則是「空間」。湯鎮瑋表示，居家環境與個人運勢息息相關，建議在上述重要時間點進行大掃除與斷捨離，丟棄破損或長期不用的物品，讓空間流動起來。他也分享，當人陷入低潮時，與其執著煩惱，不如透過打掃、整理轉移注意力，反而更容易迎來轉機。
除了清潔整理，也可透過焚香、艾草、五寶草等方式進行居家淨化。若覺得家中或個人磁場較為沉重，亦可在房間或屋內四角進行簡單灑淨，加強保護與淨化效果。
最後，他也提到「出世間的空間法」，鼓勵大家多行善事，例如捐款、做志工，或在身體狀況允許下捐血。他指出，捐血不僅能幫助社會，也被認為有助化解血光之災，是一項實際又有意義的行動。
直播主總結，只要在年底確實做到這三件事，許多人都能明顯感受到磁場與能量的轉變，「不是迷信，而是讓自己準備好迎接新的開始。」他也期盼大家都能在2026年，有一個更順、更亮的開局。
此外，湯鎮瑋老師曾在臉書分享，根據《菩提薩埵經》，1個月中有14天特別適合剪髮，而且每一天對應的運勢主題都不同。只要依照自己想加強的運勢選擇日期，就有機會「剪出好運」。以下整理各個吉日與適合族群：
農曆初三｜財庫豐榮
適合想存錢、補財庫的人。若常覺得錢留不住、開銷偏多，可固定在這天剪髮，幫助穩定財運。
農曆初四｜提升氣色
最近氣色不佳、精神低落或心情悶悶的，這天剪髮有助提升整體氣場與精神狀態。
農曆初五｜旺偏財運
想求副業收入、抽獎、投資、大樂透等偏財運，可選擇這天剪髮。
農曆初八｜健康加分
身體狀況反覆、容易疲累，想替健康運補強的人適合在這天剪髮。
農曆初九｜招桃花、人緣
感情停滯、人際關係卡關，想提升桃花運或貴人運，初九是不少人選擇的日子。
農曆初十｜提升快樂能量
情緒低落、壓力大的時候，適合在這天換個造型，幫助轉換心情。
農曆十一｜提升智慧能量
適合考生、上班族，想讓思緒更清楚、判斷力更好。
農曆十三｜補行動力
容易提不起勁、感到頹廢的人，可在這天剪髮，拉回積極動能。
農曆十四｜正財與事業運
做生意、跑業務、準備面試或轉職者，適合選擇這天剪髮。
農曆十五｜累積福德
想穩定整體運勢、增加福報，剪完髮後也可順手行善，更有加分效果。
農曆十九｜提升修行運
有靜心或修行習慣的人，這天剪髮有助心境穩定、修行順遂。
農曆二十三｜發財日
與橫財、偏財相關，與初五同屬求財好日。
農曆二十六｜改善家運
家庭關係緊繃、衝突較多者，可在這天剪髮，為家運加分。
農曆二十七｜萬事呈祥
適合想清除晦氣、重新開始的人，象徵歸零再出發。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。
