歲末迎好運 照顧戶.獨老DIY祈福燈籠

北區慈濟志工(1/20)舉辦關懷活動，邀請北部社服室關懷的長期照顧戶和獨居長者一同來同樂，因為這一次剛好在歲末迎新的時間點，慈濟志工特別規劃祈福燈籠DIY手作體驗，以「大紅燈高高掛 馬年好運來」為主題，邀請這些照顧戶一起手作燈籠。特別的是大愛感恩科技也送出環保圍巾，希望讓大家保暖過好年。

「你就這個角對這個角，然後翻過來換這邊。」

一摺，再一摺，將紅包摺成祈福燈籠，重賦新生。

「稍微繞一下，它就固定了，有沒有，來。」

慈濟在新店靜思堂舉辦歲末活動，現場爺爺奶奶跳舞手作樣樣來。

而這一位60歲的楊先生，雖然身體出狀況，但只要志工邀請，他一定都會來報到。

慈濟照顧戶 楊先生：「113年中風，中風那時候一年多，好了(之後) 一年多沒有工作，想去工作，去工作第一天，就跌倒，壓迫神經，壓到神經，這裡有開刀。」

同樣從不缺席的洪奶奶，78歲依然活力滿滿，早上想要找到她，來這裡就對了。

慈濟照顧戶 洪奶奶：「我每天早上都會到，慈濟環保站，當環保志工，像有時候撕紙張，拔寶特瓶的蓋子，或是剪這樣，都有。」

「身體很虛弱，叫你趕快調理，尤其元氣一直都在流失。」

有健壯的身體才能迎新春，慈濟人醫會加派人手，提供健康諮詢。

人醫會醫師 黃正昌：「我們跟他把脈一下，看他要加強(的地方)，再找醫師來治療。」

大愛感恩科技也送一人一條環保圍巾，身心暖洋洋。

慈濟志工 朱秀蓮：「剛好很感恩大愛感恩科技，特別贊助了每一個人，用我們環保的圍巾。」

將近20位照顧戶參與，一人拿著一個燈籠，熱鬧又喜氣，讓這場過年暖身，「馬」力十足。

