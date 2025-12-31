歲末迎新！命理師分享3招開運小儀式 2026「旺到檔不住」

命理師分享「年末3個開運小儀式」，為2026年做好準備，期盼新一年運勢如萬馬奔騰「旺到檔不住」。（翻攝自photo-ac）

今（31日）是2025年的最後一天，不少民眾把握歲末時刻整理心情、迎接新年。命理師王老師近日在社群平台Threads分享「年末3個開運小儀式」，建議民眾透過簡單的小儀式，象徵性告別舊運、清理晦氣，為2026年做好準備，期盼新一年運勢如萬馬奔騰「旺到檔不住」。

一、火燃除歲 斷捨離

王老師表示，第一個儀式是「火燃除歲、斷捨離」。民眾可在一張紙上寫下2025年感到不順心的事情，或希望改掉的壞習慣，例如太晚睡、愛花錢或亂發脾氣，最後再寫上自己的名字。接著在安全的地方將紙張燃燒，並默念「舊運清除，好運來。乾元亨利貞。」

二、清洗馬桶 把晦氣一併沖走

第二個儀式是把馬桶刷乾淨。象徵把一年累積的煩惱與不順一併沖走，以乾淨的狀態迎接新年。

三、鹽水淨化空間 迎接新年能量

最後一個步驟是準備鹽水，噴灑在家中玄關及各個角落。有助於洗滌舊的磁場能量，騰出空間，迎接赤馬萬馬奔騰的強大好運，讓2026年「馬上來財」。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

