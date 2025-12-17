歲末迎新 VIS銀得聯合國永續發展框架競賽殊榮 讓台灣實驗教育再次站上國際舞台

▲VIS國際實驗教育學生李豐宇、林子皓、王中琥在新加坡舉辦的「青年成就者商業奧林匹克奧德斯高峰會」競賽中勇奪銀牌

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】台灣實驗教育又站上國際舞台，再度被世界看見。VIS國際實驗教育高中部學生 李豐宇、林子皓、王中琥，上週前進新加坡，參加 Young Achiever Business Olympiad Odyssey Summit 2025 青年成就者商業奧林匹克奧德斯高峰會。在以聯合國永續發展目標（UN SDGs）教育與領導力架構為核心，而且水是聯合國訓練研究所（UNITAR）體系支持的國際競賽中，從多國菁英團隊中突圍而出，勇奪銀牌！再次展現台灣青年直面全球議題、提出行動方案的實踐能量。

廣告 廣告

▲VIS國際實驗教育學生李豐宇、林子皓、王中琥於新加坡的「青年成就者商業奧林匹克奧德斯高峰會」活動中，展現世界級的公民素養

VIS執行長黃禮騏說，參與此競賽，對學生而言，並非單一比賽經驗，而是一場「走進真實世界」的學習行動。競賽以聯合國永續發展目標為核心架構，要求學生站在全球視角思考問題，理解跨國社會與經濟脈絡，並在有限時間內提出可執行、可被檢驗的解決方案。這樣的過程，正是全球公民教育的縮影-學習不再只是了解世界發生了什麼，而是被要求思考，自己能為世界做出什麼回應。

本屆競賽聚焦全球商業與永續發展的真實挑戰，要求參賽者不只「談理念」，更要「拿出可行解方」。VIS學生團隊以跨領域視角切入，從議題研究、策略設計到成果簡報，層層推進，將聯合國永續發展目標轉化為具體可執行的方案，展現高度整合能力與國際溝通實力，獲得評審團一致肯定。

▲VIS國際實驗教育學生李豐宇、林子皓、王中琥於新加的「青年成就者商業奧林匹克奧德斯高峰會」中，高度展現台灣青年直面全球議題，並提出行動方案的能力

黃禮騏指出：「學生能夠站上以聯合國永續發展目標為核心的國際舞台，清楚說出自己世代的觀點，並提出具體可行的行動方案，這正是台灣實驗教育最重要的價值。這不只是一場競賽的結果，而是一段學習如何理解世界、並回應世界的真實歷程。」VIS長期將SDGs、全球公民素養與跨文化理解系統性融入課程設計，透過專題導向學習（PBL）與真實情境挑戰，引導學生在不確定與複雜的世界中做出判斷、承擔責任、付諸行動，讓國際議題不再停留於課本，而能成為學生可實際操作和回應的生活能力。

身兼英國特許教師學院（FCCT）、英國皇家公共衛生學會（FRSPH），以及 英國皇家藝術學會終身會士（Life FRSA）三重會士身份的黃禮騏長期關注教育、學生福祉與永續發展等議題，並持續將國際教育理念轉化為校園內可被實踐、被驗證的學習現場。

他強調：「這場競賽不只是獎項的競逐，更是一場讓台灣學生與世界同桌思考、共同解題的學習現場。」未來 VIS 將持續推動學生參與以聯合國永續發展目標為核心的國際學習與交流，培養具備全球視野、能以行動回應世界挑戰的下一代學習者，讓台灣實驗教育不只是參與國際，而是在國際中發聲、在行動中被看見。