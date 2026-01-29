歲末迎春樂齡同歡 采盟免稅店攜手桃園榮家共築暖心年

歌聲、笑聲與溫暖！采盟免稅店化愛心為行動點亮榮家生活。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】農曆春節將至，桃園榮家於今（29）日舉辦春節系列活動「馬到成功好聲音」住民演唱秀，現場長輩們大秀歌藝，為春節生活注入滿滿活力。

采盟免稅店陳敬哲經理(中)黃麗慧組長(左)現身桃園榮家，溫情捐款20萬由副主任許樹池(右)代表接受。

長期投身公益的采盟免稅店今日由陳敬哲經理、黃麗慧組長代表古素琴董事長與周招霖總經理蒞臨現場，向勞苦功高的榮民伯伯致上崇高敬意，並慨捐新台幣20萬元善款，用於改善長輩生活品質及推動各項文康活動。采盟代表陳敬哲經理看著長輩們在台上活力四射的神情，感動地表示：看著伯伯們在舞台上自信高歌，那種豁達與快樂真的深深打動了我們。這些長輩曾用青春守護家園，現在輪到我們用愛來守護他們的晚年。這份心意不只是數字，更是采盟全體同仁的一份牽掛，我們希望能像家人一樣，陪著長輩們度過溫暖的寒冬，讓大家的第三人生不只有安穩的照顧，更有豐富的色彩與尊嚴，在榮家這個大家庭裡，天天都能享有樂齡樂活的喜悅。

廣告 廣告

暖心傳唱！桃園榮家春節歌唱秀 榮民伯伯上台高歌一曲。

今日的演唱秀吸引眾多長輩參與，為了發掘長者的興趣與潛能，活動不僅鼓勵長輩展現寶刀未老的歌喉，榮家同仁也紛紛下場「應援」同台對唱，台下聽眾則化身專業評審與熱情粉絲，讓「唱歌的人」與「聽歌的人」都能全情投入；不少路過的長輩被歌聲吸引，更是臨時決定上台高歌一曲，將現場氣氛推向最高點。為了讓長輩享受全方位的感官盛宴，桃園榮家貼心準備養生點心區，讓長輩邊聽歌邊享受美食，凡上台者皆能獲得精心準備的表演獎，並參與大家喜愛的全民抽抽樂。

榮民伯伯開心抽獎。

桃園榮家主任陳平感性表示，農曆新年是團圓與感恩的時刻，透過系列活動希望能營造「家」的溫度，看見長輩們在台上散發光彩、在台下吃得開心，就是榮家同仁最欣慰的事。感謝采盟免稅店的慷慨解囊，讓長者在春節前夕感受到溫潤的人情味，未來榮家將持續推動多元活動，讓長輩在專業照護下，依然能擁抱興趣、享受美好的樂齡生活。(圖/桃園榮家提供)