歲末迎春求好職 5日新竹地區徵才送加持御守挺求職

歲末迎春求好職，桃竹苗分署五日於新竹地區舉辦徵才活動，前來求職者送加持御守。（桃竹苗分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

為協助民眾於農曆春節前後把握就業黃金期，榮動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於五日在新竹東區區公所辦理「年前卡位、年後就業」大型現場徵才活動，歡迎待業及想轉職的民眾踴躍參加。

桃竹苗分署表示，此次集結卅一家企業釋出二千三百四十個工作機會，涵蓋科技、製造、餐旅服務及零售流通等多元產業，讓民眾一次掌握多元機會。而活動適逢春節前夕，新竹就業中心特別為求職者準備經新竹在地廟宇加持的「求職薪安御守」，象徵薪安與祝福，也預祝所有應試的求職者金榜題名、職涯順遂，邁向光明而穩健的未來，開運御守數量有限，贈完為止。

桃竹苗分署指出，本次徵才活動從科技業到服務業，紛紛釋出具競爭力的職缺，大樹藥局開出門市人員及藥師職缺，二年以上資歷藥師年薪可破百萬，而且另有獎金制度，緯創資通更一口氣釋出高達五百個職缺。

為提升求職媒合成效，現場特別設置「履歷健檢快閃站」，由職涯諮詢師協助快速檢視履歷內容，提供面試應答具體建議，並依照求職者意願即時推介現場廠商面談，強化求職效率。

新竹就業中心主任張嘉惠表示，「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力，讓民眾得以掌握職場產業資訊、訂定求職目標，並且進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖。