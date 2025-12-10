處長王花蘭等人與區處團隊首站前往慈愛教養院，期盼在寒冬中為弱勢族群帶來溫暖與支持。（記者方一成攝）

▲處長王花蘭等人與區處團隊首站前往慈愛教養院，期盼在寒冬中為弱勢族群帶來溫暖與支持。（記者方一成攝）

歲末年終之際，台電彰化區營業處於十二月十、十一日舉辦「歲末送愛，台電彰化區處暖流入心頭」公益關懷活動，捐助縣內三家兒童、老人及身心障礙等社會福利機構（財團法人天主教會臺中教區附設臺灣省私立慈愛教養院、台灣兒童暨家庭扶助基金會附設彰化縣私立家扶發展學園、財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖母聖心啟智中心）及二十五戶中低收入戶家庭共計十一萬元，期盼在寒冬中為弱勢族群帶來溫暖與支持。

廣告 廣告

今（十）日上午由台電彰化區處處長王花蘭、督導吳文欽、袁筱茹、業務課長陳莉穎、吳慶煌與區處團隊首站前往彰化市大埔路慈愛教養院與家扶發展學園訪視院生並致贈關懷金，以實際行動傳遞溫暖，為社會注入暖流。家扶發展學園園長李國樑也感謝台電長期投入公益並頒發感謝狀，他指出，台灣城鄉差距使得偏鄉學童在教育資源上相對弱勢，期盼透過社會力量的投入與努力，讓弱勢兒童享有安全成長的環境與充分受教育的機會。

十一日台電彰化區處攜手台灣電力工會第十四分會，處長王花蘭將與常務理事顏允賜帶領區處同仁前往聖母聖心啟智中心及鹿港鎮公所，針對鹿港鎮內弱勢群體及中低收入戶家庭發放慰問金，展現企業社會責任，也期望拋磚引玉鼓勵更多企業加入公益行列。

處長王花蘭表示，在能源價格高漲，經營壓力增加的情況下，台電彰化區處仍不遺餘力投入弱勢關懷等公益活動，實踐「取之於社會、用之於社會」的理念，未來將持續提供用戶優質的服務，並關懷地方弱勢團體，以回饋地方為宗旨連結在地居民感情，將對社會弱勢的關懷化為實際行動，伸出援手提供協助，也期盼企業與團體踴躍參與公益，共同強化社會支持網，讓關懷力量延伸至社會各個角落。