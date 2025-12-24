歲末送暖不缺席 愛妮雅攜手創世以行動守護植物人家庭

（記者張芸瑄／綜合報導）歲末將近，愛妮雅化妝品集團再度投入公益行列，攜手創世基金會舉辦「耶誕送暖愛心餐會」，透過募款與公益拍賣，為植物人家庭注入實質支持，傳遞溫暖。

活動現場，愛妮雅化妝品集團總裁特助陳子瑜特別準備多首鋼琴曲目，用琴聲陪伴在場來賓。適逢耶誕佳節，她選奏多首應景樂曲，希望透過音樂傳遞祝福，也讓公益活動增添溫度。陳子瑜表示，耶誕節是一個分享愛的月份，盼藉由音樂，讓更多人理解植物人家庭的需要，並願意伸出援手。另外餐會上，也特別邀來多位歌手響應公益，藝人輪番上陣，氣氛熱絡。

圖／愛妮雅化妝品集團總裁特助陳子瑜特別準備多首鋼琴曲目，用琴聲傳遞溫暖。（翻攝 三立新聞網YT）

除了音樂演出，活動也安排公益拍賣環節，由愛妮雅化妝品集團副總裁蕭碧月親自主持，公益元寶肥皂愛心刮刮卡，短短五分鐘即全數售罄，現場響應熱烈，展現民眾對公益的高度支持，也為餐會募得善款。

圖／公益元寶肥皂愛心刮刮卡，短短五分鐘即全數售罄。（翻攝 三立新聞網YT）

愛妮雅化妝品集團長期深耕公益，陳子瑜指出，集團始終以「愛、感恩、利他」作為核心理念，秉持「取之於社會、回饋於社會」的精神，持續關注弱勢議題。她也強調，幫助一位植物人，等同於支撐一個家庭，因此多年來，都跟創世基金會板橋院合作，耶誕愛心餐會更是年年不間斷。

圖／愛妮雅化妝品集團總裁陳威中表示，企業成立48年來，始終將公益視為責任與使命。（翻攝 三立新聞網YT）

愛妮雅化妝品集團總裁陳威中也表示，企業成立48年來，始終將公益視為責任與使命，對社會弱勢的投入從未中斷。多年來，集團每年回饋社會的金額皆達近兩千萬元，其中更有一半來自員工自發性的捐助，讓公益深植在企業文化中。

從琴聲陪伴到實際募款，愛妮雅化妝品集團長期以行動落實企業社會責任，在歲末之際，為植物人家庭送上實質幫助，也為社會注入一股溫暖力量。

