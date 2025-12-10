歲末送暖不間斷 台電彰化區處關懷弱勢傳遞冬日溫情

歲末送暖不間斷，10日台電彰化區處前往和美鎮家扶基金會彰化發展學員關懷弱勢傳遞冬日溫情。圖／記者鄧富珍攝





歲末年終之際，台電彰化區營業處於12月10、11日辦理「歲末送愛，台電彰化區處暖流入心頭」公益關懷活動，前往縣內多處社會福利機構及地方社區送上關懷與祝福，共捐助財團法人天主教會臺中教區附設臺灣省私立慈愛教養院、台灣兒童暨家庭扶助基金會附設彰化縣私立家扶發展學園、天主教會台中教區附設彰化縣私立聖母聖心啟智中心等三家單位，以及鹿港鎮內 25 戶中低收入戶家庭，合計金額 11 萬元，盼在寒冷冬季為弱勢族群帶來實質支持與溫暖。

10日由台電彰化區處處長王花蘭親自率領同仁前往慈愛教養院及家扶發展學園訪視院生，並致贈關懷金，以實際行動傳遞關愛。家扶發展學園園長李國樑對台電長期投入公益表達感謝，並致贈感謝狀。他指出，城鄉資源落差使偏鄉學童在教育與照顧上較為弱勢，期盼透過企業與社會各界的持續投入，協助孩子在更安全、穩定的環境中成長。

歲末送暖不間斷，10日台電彰化區處前往和美鎮家扶基金會彰化發展學員關懷弱勢傳遞冬日溫情。圖／記者鄧富珍攝

明(11)日台電彰化區處再度攜手台灣電力工會第十四分會，由處長王花蘭與工會常務理事顏允賜共同帶領同仁前往聖母聖心啟智中心及鹿港鎮公所，針對身心障礙者及中低收入戶家庭發放慰問金，展現企業落實社會責任的具體行動，也期望藉由拋磚引玉，鼓勵更多企業與團體投入公益行列。

王花蘭表示，面對能源價格波動與營運壓力提升，台電彰化區處仍持續投入弱勢關懷相關公益活動，落實「取之於社會、用之於社會」的理念。未來除持續提供優質穩定的用電服務外，也將深化地方關懷，結合在地力量回饋社會，將對弱勢族群的關心化為實際行動，期盼與各界攜手強化社會支持網，讓溫暖關懷延伸到社會每個角落。

