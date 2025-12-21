歲末送暖不間斷 松暉營造百萬善款為若竹兒築起希望

松暉營造公司董事長邱政賢（左）與妻子陳暐婷（右）到若竹兒捐贈百萬元給若竹兒教育基金會董事長林朋輝（中）。（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村／嘉義報導

歲末寒冬，社會卻湧現一股溫暖力量。台南在地甲級國際營造廠──松暉營造股份有限公司，秉持企業回饋社會的初衷，於年終之際再度以實際行動送愛，慷慨捐贈新臺幣一百萬元予嘉義縣「財團法人若竹兒教育基金會」，支持身心障礙者照顧服務與長期發展，為慢飛天使們的未來注入穩定而溫柔的力量。

松暉董事長邱政賢與妻子陳暐婷到若竹兒捐贈，受到服務對象熱情迎接。（記者湯朝村/攝)

捐贈儀式於二十日下午舉行，松暉營造董事長邱政賢與夫人陳暐婷親臨若竹兒永久家園，受到服務對象以熱情平鼓表演迎接。鼓聲響起，不僅象徵歡迎，更傳達最真摯的感謝。慢飛天使們專注投入的神情與燦爛笑容，讓現場充滿感動氛圍。邱政賢夫婦深受觸動，頻頻鼓掌回應，並笑稱「再表演一首！」以行動肯定孩子們的努力與成果。

松暉營造與若竹兒教育基金會的深厚情誼，源自於承建「若竹兒二期永久家園」的因緣。自工程啟建至竣工期間，松暉營造對施工品質與安全細節皆嚴格把關，為身心障礙的大孩子們打造一處堅固、安心且可長久依靠的生活空間。這座永久家園，不僅是一棟建築，更是一個能讓慢飛天使安心生活、學習與成長的溫暖所在。

令人敬佩的是，工程完工後，松暉營造對若竹兒的關懷並未止步。多年來持續每年捐贈二十萬元支持機構營運；數年前，邱政賢董事長母親辭世，更將近五十萬元奠儀金轉捐若竹兒，化思念為祝福，延續守護弱勢的心意。此次再度捐贈百萬元，展現企業長期且穩定的公益承諾。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝表示，松暉營造不僅為身心障礙者蓋了一棟安全的家，多年不間斷的支持，更在精神層面給予莫大鼓舞，讓服務對象與工作人員深刻感受到社會「溫柔接住」的力量。未來基金會也將妥善運用這筆善款，持續提升照顧品質，陪伴身心障礙者穩健前行。

松暉營造創立於1982年，是台南在地頂尖甲級營造商，秉持「效率、品質、服務」的經營理念與「以人為本、回饋社會」的企業精神，深耕建築本業。公司擁有綠建築、耐震、智慧建築及cGMP等多項認證實績，屢獲國家級獎項肯定，近期承攬工程包括南科奇美醫院、長庚醫科智能廠房、台南保時捷中心及台積電廠房等指標建設。除工程專業外，松暉營造亦長年投入弱勢關懷、教育支持與永續行動，以實際行動詮釋企業的社會責任。

百萬善款築起希望家園，松暉營造歲末再挺若竹兒，守護慢飛天使。（記者湯朝村/攝)

在企業穩健成長之餘，松暉營造以持續的善行，讓建築不只是鋼筋水泥的堆疊，更成為守護生命、承載希望的重要力量。